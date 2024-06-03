تكنولوجيا: تأكيد تاريخ إطلاق Honor Magic V Flip والتكوينات والألوان رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - زعمت عدة تقارير أن شركة Honor ستكشف عن هاتفها القابل للطي هذا الشهر (يونيو) في الصين.

واليوم، أكدت العلامة التجارية رسميًا الكشف عن Magic V Fllip في السوق المحلي الذي طال انتظاره في 13 يونيو. وكشفت القائمة الرسمية عن التكوينات وخيارات الألوان للجهاز.

أكدت شركة Honor أن Honor Magic V Flip سيكون متاحًا في ثلاثة تكوينات؛ 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وفيما يتعلق بخيارات الألوان، سيكون الجهاز متاحًا باللون الاسود والابيض والزهري.

ومن حيث التصميم، تتميز الزاوية العلوية بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.9 ودعم OIS. توجد كاميرا ثانوية أصغر أسفل للكاميرا الرئيسية.

من المدهش أن الجهاز يضع فلاش LED للكاميرا في النصف السفلي. وتتميز الحافة اليمنى لـ Magic V Flip بمفتاح مستوى الصوت ومفتاح التشغيل، والذي يبدو أنه مدمج مع مستشعر لبصمات الأصابع. وتحتوي الحافة السفلية على فتحة SIM ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فقد كشفت التقارير أنه يحتوي على بطارية ثنائية الخلية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 66 واط.

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