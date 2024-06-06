تكنولوجيا: موقع YouTube يضع قيودًا عمرية جديدة على مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام موقع YouTube بإجراء تغيير في السياسة من شأنه أن يقيد بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بالأسلحة حسب العمر ويحظر مقاطع أخرى تمامًا.

سيتم حظر المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع وأسلحة نارية آلية للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا،بينما سيتم حظر البرامج التعليمية الخاصة بإزالة أجهزة الأمان بغض النظر عن العمر. وستدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 18 يونيو.

وجاء في بيان إخلاء المسؤولية الموجود على صفحة سياسة الأسلحة النارية على YouTube: “اعتبارًا من 18 يونيو 2024، سيتم حظر محتوى معين يوضح كيفية إزالة أجهزة الأمان“. “المحتوى الذي يظهر استخدام الأسلحة النارية محلية الصنع، والأسلحة النارية الآلية، وبعض ملحقات الأسلحة النارية سيكون مقيدًا بالفئة العمرية.”

وفي بيان لموقع Engadget، كتب المتحدث باسم YouTube، خافيير هيرنانديز، “تعد هذه التحديثات لسياسة الأسلحة النارية لدينا جزءًا من جهودنا المستمرة للحفاظ على السياسات التي تعكس الوضع الحالي للمحتوى على YouTube. على سبيل المثال، أصبحت الطباعة ثلاثية الأبعاد متاحة بسهولة أكبر في السنوات الأخيرة، لذلك نعمل على توسيع القيود التي نفرضها على المحتوى الذي يتضمن أسلحة نارية محلية الصنع“.

وأضاف الموقع أن الحظر سينطبق على الاستخدام الحقيقي للأسلحة النارية ولن يتعلق بألعاب الفيديو أو مقاطع الأفلام أو أي محتوى فني آخر.

قد تقوم المنصة أيضًا بإجراء استثناءات للمحتوى الذي يخدم المصلحة العامة، مثل اللقطات العسكرية أو الخاصة بالشرطة أو الأخبار أو مقاطع الفيديو الخاصة بمناطق الحرب.

ويأتي هذا التغيير بعد عام من مطالبة مشروع الشفافية التقنية (TTP)، وهي مجموعة مراقبة غير ربحية، موقع YouTube بالتوصية بمحتوى متعلق بالأسلحة للعديد من حسابات “الأطفال” التي أنشأتها المنظمة لمعرفة مدى سهولة خوارزميات النظام الأساسي في دفع المستخدمين دون السن القانونية نحو السلاح.

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