تكنولوجيا: تطبيق ماسنجر يحتوي الآن على ميزة المجتمعات والتي يمكنك استخدامها بدون مجموعة فيسبوك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Meta بهدوء وظيفة المجتمعات على تطبيق ماسنجر، وذلك بعد طرح المجتمعات على WhatsApp في عام 2022.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكنك التواصل مع الآخرين مباشرة على ماسنجر، دون الارتباط بفيسبوك.

تتيح لك المجتمعات إنشاء مساحات مخصصة للتواصل في الوقت الفعلي في ماسنجر بشكل مستقل عن مجموعات فيسبوك ،ويمكن لجميع أعضاء المجتمع رؤية محتوى الدردشة بالكامل.

يتميز كل مجتمع بمساحة رئيسية مخصصة حيث يمكن للمسؤولين مشاركة التحديثات والإعلانات، ويمكن لما يصل إلى 5000 شخص الانضمام إلى المجتمع من خلال الدعوات القابلة للمشاركة. ويمكن أن يكون لكل مجتمع محادثات جماعية متعددة حول مواضيع مختلفة.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة تعمل بطريقة مشابهة لتلك التي تحمل نفس الاسم الموجودة في WhatsApp، فإن الاختلاف الرئيسي هو أن مجتمعات ماسنجر متصلة بالرسم البياني الاجتماعي لفيسبوك، يمكنك دعوة الأشخاص إلى مجتمع بناءً على ملفهم الشخصي على فيسبوك فقط.

يتم الآن طرح المجتمعات على ماسنجر لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

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