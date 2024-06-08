تكنولوجيا: كوالكوم تكشف النقاب عن رقاقة Snapdragon 6s Gen 3 بدقة تصنيع 6 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت كوالكوم للأسواق اليوم إصدار جديد من الرقاقات المتوسطة بعلامة Snapdragon 6s Gen 3 التجارية والذي يأتي بدقة تصنيع 3 نانومتر، وعملية تصنيع TSMC، ويدعم إصدار موتورولا القادم Motorola G85.

ينطلق معالج Snapdragon 6s Gen 3 باثنان من النماذج، حيث يأتي نموذج (SM-6370) بميزة الإتصال بشبكات 4G، ويدعم نموذج (SM6375-AC) الإتصال بشبكات 5G.

ويرتكز Snapdragon 6s Gen 3 على دقة تصنيع 6 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، كما تتضمن الرقاقة اثنان من أنوية Cortex A78 بسرعة 2.3 GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz، وتؤكد كوالكوم على أن الرقاقة تدعم رفع تردد التشغيل بنسبة ضئيلة.

أيضاً يدعم Snapdragon 6s Gen 3 كرت الشاشة Adreno 619، وشريحة مودم FastConnect 6200، كما تدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية بمعايير LPDDR4X، وتدعم أيضاً سعة تخزين بمعايير UFS 2.2.

وتضم الرقاقة معالج الصور ISP الذي يدعم دقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن يدعم معالج Snapdragon 6s Gen 3 هاتف Motorola G85 المقرر الإعلان عنه قريباً.

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