تكنولوجيا: رصد ساعة Galaxy Watch FE الذكية في قوائم أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية، والذي يتضمن هذا العام إصدار Galaxy Watch FE، ولقد رصدت الساعة الذكية بالفعل في قوائم أمازون إستعداداً للإعلان المرتقب.

تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية، ولقد كشف موقع سامسونج الرسمي خلال الفترة الماضية عن صور رسمية لساعة Galaxy Watch FE، واليوم تظهر الساعة الذكية في متجر أمازون.

وتشير التوقعات الجديدة إلى أن سامسونج تستعد لكشف النقاب عن ساعة Galaxy Watch FE الذكية في نهاية شهر يونيو الجاري، أي قبل إنطلاق حدث “Samsung Unpacked” في شهر يوليو المقبل.

ولقد كشف متجر أمازون في إيطاليا عن تفاصيل جديدة حول ساعة Galaxy Watch FE، التي تتوفر بألوان الأسود، والفضي، والذهبي الوردي.

أيضاً كشف التفاصيل التي ظهرت في قوائم أمازون عن أبعاد الساعة الذكية 40x10x39 مم، ووزن الساعة 26.6 جرام، كما كُشِف عن سعر الساعة الذكية التي تتوفر في السوق الأوروبي بسعر 199 يورو.

يذكر أن ساعة Watch FE تأتي بتصميم يحاكي ساعة Galaxy Watch4 التي قدمت من سامسونج منذ 3 سنوات، والتي تتميز بإطار أكبر مع شاشة Super AMOLED بحجم 1.2 إنش، ودقة عرض 396 في 396 بيكسل، كما تدعم معايير 5ATM/IP68/MIL-STD-810H في المقاومة، وتضم بطارية بقدرة 247 mAh بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

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