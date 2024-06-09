شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نهر مفقود طوله 900 ميل في القارة القطبية الجنوبية.. بعد 34 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة نيوزويك الأمريكية، الضوء على اكتشاف العلماء نهرًا مماثلًا في الحجم لـ نهر ريو جراندي كان يهيمن على غرب القارة القطبية الجنوبية، ما يقدم لمحة نادرة عن أراضي القارة المغطاة اليوم بالجليد، حيث يعتقد العلماء أن الممر المائي الذي يبلغ طوله 900 ميل قد تدفق منذ حوالي 44 إلى 34 مليون سنة، قبل وقت قصير من بدء تراكم الصفائح الجليدية السميكة للغاية في القارة.



القطب الجنوبي

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه في ذلك الوقت، بعد الديناصورات وقبل فترة طويلة من حياة الإنسان، كان مناخ القارة القطبية الجنوبية معتدلا وربما كانت موطنًا لطيور البطريق العملاقة، حسبما ذكرت مؤلفة الدراسة كورنيليا شبيجل، من جامعة بريمن الألمانية، حيث يشير الاكتشاف أيضًا إلى أن غرب القارة القطبية الجنوبية كان فوق مستوى سطح البحر في ذلك الوقت.

وقال أحد العلماء: "وجدنا أنه قبل أن يصبح غرب القارة القطبية الجنوبية مغطى بالجليد، كان يسيطر عليها نظام نهري كبير، وكان مناخها معتدلاً، حيث درجة حرارة الماء على سطح النهر خلال الصيف حوالي 19 درجة مئوية، ومن المفترض أن النهر كان يتعرج عبر سهل ساحلي واسع به مستنقعات موحلة على طول ضفاف النهر".



النهر المفقود

كما اكتشف فريق دولي من العلماء هذا النهر بعد تحليل عينات من صخور الحجر الرملي أسفل خليج بحر أموندسن، حيث تلتقي الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي بالمحيط، في هذه الصخرة، التي يعود تاريخها إلى العصر الإيوسيني - وهي فترة جيولوجية استمرت من حوالي 56 مليون إلى 34 مليون سنة مضت - وجدوا دليلا على وجود رواسب نشأت في جبال ترانس أنتاركتيكا، مما يعني أنها قد جرفتها المياه على طول الطريق إلى هناك النهر القديم.