شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة The Crush House تصل لمستخدمي الكمبيوتر فى 9 أغسطس.. استعد لتجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصدر لعبة Reigns Nerial وهى أحدث لعبة من مطور The Crush House فى 9 أغسطس المقبل.

واللعبة عبارة عن The Crush House وتوصف بأنه "مطلق النار من منظور شخص عطشان"، حيث يجعلك تلعب دور شخص مصور مكلف بتصوير عرض واقعي عام 1999، و ستختار أربعة من أصل 12 شخصية محتملة للعرض، ثم تصورهم في قصر ماليبو المنعزل لمدة أسبوع لإنشاء الموسم الخاص بك.

والهدف هو إيجاد التوازن المثالي في برامج الواقع بين الدراما والرومانسية والعنف القريب لإبقاء الجمهور منجذبًا، على غرار ألعاب Reigns، وسيتعين عليك اللعب وفقًا لرغبات الجماهير المختلفة للحفاظ على ارتفاع تقييمات العرض، وإرضاء الجميع مهمة شبه مستحيلة.

ويبدو أن The Crush House يحتوى على ما هو أكثر بكثير من مجرد عرض واقعي عادي إلى عرض ترويجي، ومن الواضح أن هناك بعض الرعب المظلم الذي يحدث خلف الكواليس، وستكون قادرًا على استكشاف القصر بعد ساعات العمل، والتحدث مع الممثلين وتحقيق حلمك في أن تصبح منتجًا لفيلم Bravo، لأن الجميع يحلم بذلك.

وكما ذكرنا ستصدر لعبة The Crush House إلى الحاسب الشخصي في 9 أغسطس، والتي نشرتها شركة Devolver Digital، وهناك عرض توضيحي من المقرر أن يصل إلى Steam قريبًا.