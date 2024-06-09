شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تخطط لإنشاء صاروخ Starship يوميًا بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف SpaceX إلى التقدم في برنامج Starship الخاص بها مع استمرار العمل في Starfactory، وهى منشأة تصنيع جديدة قيد الإنشاء في موقع Starbase التابع للشركة في جنوب تكساس، ونظرًا لأنها تتطلع إلى استخدام Starship لجعل البشرية تنتقل بين الكواكب، فقد أعلنت SpaceX عن هدف طموح يتمثل في إنتاج صاروخ Starship جديد كل يوم في المنشأة الجديدة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت جيسي أندرسون، مديرة هندسة تصنيع هياكل Falcon Structures في SpaceX: "لدينا مركبات ومعززات ثقيلة للغاية تم بناؤها وإما جاهزة للإطلاق أو قيد الاختبار للرحلات العديدة القادمة مع خروج المزيد من خط الإنتاج مع استمرار نمو Starfactory التابع لشركة SpaceX".

وأضافت أندرسون، "ستبدأ المرحلة الأخيرة من المصنع قيد الإنشاء حاليًا في هذا الصيف، مما يمنحنا مساحة إضافية تبلغ 100 ألف قدم مربع".

يعد هذا المرفق جزءًا من Starbase التابع لشركة SpaceX في بوكا تشيكا بتكساس، وهو أحد أول الموانئ الفضائية التجارية على الإطلاق في العالم المخصصة لمركبة واحدة؛ وبمجرد الانتهاء، سيكون هدف الشركة من المنشأة هو إنشاء صاروخ Starship ضخم كل يوم في Starfactory.

وقالت كيت تايس، مديرة هندسة أنظمة الجودة في SpaceX، خلال نفس البث المباشر: "عندما تدخل إلى هذا المصنع، يكون الأمر ملهمًا حقًا" مضيفة، "الآن سيمكننا هذا من زيادة معدل إنتاجنا بشكل كبير بينما نبني نحو هدفنا طويل المدى المتمثل في إنتاج مركبة واحدة يوميًا والخروج من خط الإنتاج قريبًا، الإصدار الثاني من Starship."

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا الإصدار الجديد من Starship مصمم ليكون أكثر سهولة في الإنتاج الضخم.