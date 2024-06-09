شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق مصر قران كريم .. رحلة قرآنية مُذهلة بين يديك فى أي مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سعيها للتطوير والتحديث، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحديث جديد لتطبيق "مصر قران كريم" والذى وفر مزيد من المميزات للتطبيق، فضلا عن إصلاح بعض المشاكل السابقة التى كانت موجودة من قبل، بما في ذلك:

- إتاحة القبلة بـ "أكثر من شكل" .

- إضافة الأجزاء للقارئ.

- إضافة ميزة تثبيت القارئ .

- تغيير شكل عرض القارئ .

- تحسين أداء التطبيق وحل المشاكل.



البث المباشر

ولجميع محبي الاستماع إلى تلاوة القرآن، فإن تطبيق مصر قران كريم يوفر لهم سماع جميع سور القرآن الكريم بصوت العديد من القراء، وبذلك يستطيع أي شخص اللجوء إلى هذا التطبيق من أجل سماع سور القرآن الكريم في أي مكان.



قائمة القراء

تحميل التطبيق

ولن يكون المستخدم في حاجة إلى توفير مساحة تخزين كبيرة على جهاز الهاتف الذكي من أجل تنزيل تطبيق مصر قران كريم، حيث ياتى التطبيق بمساحة 30 ميجا بايت فقط، ويمكن تنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات بسهولة، ليصبح بإمكان المستخدم الاستماع إلى جميع سور القرآن الكريم بصوت العديد من المشايخ في أي وقت وأي مكان يرغب فيه المستخدم.

التطبيق من الداخل

عند البدء في فتح التطبيق يجد المستخدم نفسه أمام واجهة استخدام بسيطة للغاية ، تضم عدد من التبويبات بما في ذلك قائمة تعرض أبرز القراء، وأخري للبث المباشر، وقائمة ثالثة للأذكار، إضافة إلى قائمة مواقيت الصلاة.



قائمة السور



ويعرض التطبيق تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ علي محمود، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والنقشبندي وغيرهم.



الأذكار

يذكر أن مصر قرآن كريم هي قناة تلفزيونية أطلقتها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على القمر الصناعي المصري نايل سات في أوائل عام 2020، وتعد بذلك أول قناة مصرية متخصصة في عرض قراءات القرآن الكريم لمشاهير القراء المصريين أمثال الشيخ محمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد العظيم زاهر، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ أبو العينين شعيشع، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود على البنا الشيخ محمود عبد الحكم، الشيخ إبراهيم الشعشاعي، الشيخ أحمد محمد عامر، الشيخ أحمد نعينع، الشيخ الشحات محمد أنور، الشيخ محمد محمود الطبلاوي وغيرهم.