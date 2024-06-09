شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تكمل رحلتها الفضائية الأخيرة قبل التوقف لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت شركة Virgin Galactic بنجاح رحلتها الفضائية الأخيرة قبل أن تتجه إلى توقف العمليات التجارية لمدة عامين لتحديث أسطولها، وقالت الشركة على موقع X، في إشارة إلى فريق من طيارين وراكبين خاص بها، "لقد هبط طيارونا وطاقمنا وسفينتنا الفضائية بسلام في Spaceport America، نيو مكسيكو."

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، أقلعت طائرة حاملة ضخمة من المدرج وصعدت إلى ارتفاع حوالي 44500 قدم (13500 متر) خلال 50 دقيقة تقريبًا، وبعد ذلك، أطلقت من تحت أجنحتها طائرة فضائية حلقت بسرعة تفوق سرعة الصوت إلى حافة الفضاء، حيث تمكن الركاب من الاستمتاع ببضع دقائق من انعدام الوزن والإعجاب بمنحنى الأرض.

هبطت الطائرة على نفس المدرج بعد أن تسارعت إلى 2.96 ماخ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.

وقالت فيرجن في بيان لها، إنه أثناء الرحلة، ارتدى الرواد أغطية رأس مخصصة مزودة بأجهزة استشعار لمراقبة نشاط الدماغ لجمع البيانات الفسيولوجية، مع اثنين من أقلام الأنسولين المتوفرة تجاريًا لفحص القدرة على إعطاء جرعات أنسولين دقيقة في الجاذبية الصغرى.

وكانت هذه الرحلة التجارية السابعة للشركة التي أسسها رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون عام 2004، في سوق السياحة شبه المدارية الناشئة، التي تكون منافستها الرئيسية هى شركة بلو أوريجين، المملوكة لملياردير أمازون جيف بيزوس.

وكانت أيضًا الرحلة الأخيرة لطائرتها الفضائية الحالية التي تسمى VSS Unity، والتي تعتزم استبدالها بسفينتين من الجيل التالي من فئة "Delta class"، قيد الإنشاء حاليًا في أريزونا، مع رحلات تجريبية من المقرر أن تكون في عام 2025 قبل العمليات التجارية في عام 2026.