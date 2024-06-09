شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. سقوط نيزك على الأرض في كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم سقط نيزك على الأرض، وذلك تحديدًا في 9 يونيو من عام 1952، حيث سقط نيزك آبي في ألبرتا بكندا مساءً، أضاءت كرة نارية أكثر سطوعًا من البدر، مصحوبة بدوي صوت، سماء ألبرتا لبضع لحظات، وبعد ستة أيام، تم استخراج النيزك من حفرة صغيرة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، يزن حجر الفضاء حوالي 326 رطلاً وتم انتشاله من حفرة بعمق 6 أقدام في حقل قمح عندما تم العثور عليه بعد خمسة أيام.

وتوجد قطعة من النيزك معروضة في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، بينما تم تصنيف آبي على أنه كوندريت إنستاتيت من النوع البترولي 4، وهو النوع الوحيد في العالم من هذا النيزك المحدد.

ويعتقد العلماء أن النيازك مثل آبي تشكلت بالقرب من الشمس، حيث تحتوي على القليل من الماء أو لا تحتوي على أي ماء.