شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iOS 18 سيعمل على تلوين أيقونات تطبيقات iPhone فى الوضع المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت تقارير عديدة قبل ساعات من مؤتمر أبل WWDC، حول بعض برامج أيفون غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي ستعلن عنها أبل رسميًا غدًا كجزء من iOS 18، وتشير تقارير MacRumors إلى أن أيقونات التطبيقات ستتغير لونها في الوضع الداكن لأول مرة، مع لون داكن ليتناسب مع كروم النظام الداكن، ويشير الموقع أيضًا إلى أن النظام سيكتسب القدرة على قفل الوصول إلى التطبيقات خلف Face ID أو Touch ID، عند كل تشغيل للتطبيق.

لقد ترددت شائعات بالفعل عن فكرة إعادة تلوين أيقونات التطبيقات لنظام iOS 18، في سياق تقديمها للمستخدم كخيار لتخصيص أجهزته، كجزء من بعض التغييرات الأوسع في تخطيط الشاشة.

ما يقترحه التقرير هو أن التطبيقات قد تكون أيضًا قادرة على الاشتراك في تغيير أيقونتها تلقائيًا عندما يكون الهاتف في مظهر الوضع الداكن، وطريقة التنفيذ الدقيقة غير معروفة، ربما سيتمكن المطورون من اختيار أيقونة فاتحة وأيقونة داكنة، وسيتحول نظام التشغيل تلقائيًا عندما يتغير إعداد مظهر النظام، أو ربما يستخدم نظام التشغيل الأصل الفردي ويعرض لونًا داكنًا عليه برمجيًا، مثل تغيير الخلفية البيضاء في العديد من أيقونات التطبيقات إلى اللون الأسود.

تتحدث التقارير عن الميزة في سياق تطبيق أبل مثل Music and Mail، ولكن من المفترض أن تكون هناك أيضًا طريقة لمطوري الطرف الثالث لدعم الميزة أيضًا، لقد كان قفل التطبيقات خلف مصادقة القياسات الحيوية أو رمز المرور إحدى الميزات الموجودة على أندرويد لفترة طويلة، فهو يسمح للأشخاص بتسليم هواتفهم غير المقفلة للآخرين - ربما لإظهار موقع ويب أو صورة التقطوها للتو - دون خوف من أعين المتطفلين.

حتى الآن، قامت شركة أبل بتطبيق هذا المفهوم في تطبيقات محددة، على سبيل المثال، مع نظام التشغيل iOS 17، يمكن أن يطالب وضع التصفح الخاص في Safari بالوصول إلى مصادقة Face ID، بالإضافة إلى الألبوم "المحذوف مؤخرًا" و"المخفي" في تطبيق الصور، ويمكن أيضًا قفل الملاحظات الفردية في Notes باستخدام القياسات الحيوية/رمز المرور.

بالنسبة لنظام التشغيل iOS 18، يبدو أن شركة أبل ستنتقل من هذا النهج التدريجي إلى تقديم ميزة نظام تسمح للمستخدمين باختيار التطبيقات التي ستتطلب خطوة مصادقة إضافية قبل فتحها، ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كانت هذه الميزة ستعمل فقط مع تطبيقات أبل المدمجة، أو ما إذا كان سيتم أيضًا قفل تطبيقات الطرف الثالث من متجر التطبيقات.

من المتوقع أن يتم الكشف عن iOS 18 وwatchOS 11 وtvOS 18 وvisionOS 2 وإصدار جديد من macOS، في المؤتمر وسيكون الموضوع الرئيسي للحدث هو الذكاء الاصطناعي، حيث ستطلق أبل مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز والمدعومة بالسحابة تحت العلامة التجارية الجماعية "Apple Intelligence"