شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر يبلغ 3 أيام فقط من عمر دورته.. اعرف درجة اضاءته وشكله فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر 3 أيام وهو في مرحلة الهلال الشمعي من دورته القمرية، التي تكون مضاءة بنسبة 11% فقط، وستكون مرحلة القمر المقبلة في يونيو هي "الربع الأول"، التي تحدث فى يوم الجمعة المقبل 14 يونيو.

وفقًا لما ذكره موقع "Space"، يعرف ربع القمر الأول، روف أيضًا باسم نصف القمر الأول من الشهر، لأن القمر يبدو نصف مضاء كما يُرى من الأرض، ويمثل الوقت الذي يكون فيه القمر ربع طريقه خلال دورته القمرية ورحلته حول الأرض.

وكتبت وكالة ناسا في بيان: "قد يطلق الناس على هذا عرضًا اسم نصف القمر، لكن تذكر أن هذا ليس حقًا ما تشاهده في السماء"، مضيفة "أنت ترى فقط شريحة من القمر بأكمله وهى نصف النصف المضيء."

تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر: القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.