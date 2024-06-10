شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث سياسة الإصلاح المثيرة للجدل لأجهزة بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت سياسة الإصلاح السابقة لأجهزة بكسل على أنه لا ينبغي إرسال أجهزة بكسل التي تحتوي على أجزاء غير مصرح بها إلى جوجل لإصلاحها، إذا قام شخص ما بذلك فلن يتمكن من استعادة الجهاز، لذا فإن تجاهل سياسة الإصلاح قد يكون خطأً كبيرًا للمستخدمين وكانت هذه السياسة موجودة منذ منتصف عام 2023.

وجاء فى سياسة الإصلاح السابقة

الأجزاء غير المصرح بها: لن ترسل جهازًا يحتوي على أجزاء غير معتمدة من جوجل - إذا قمت بذلك، فلن يتم إرجاع جهازك إليك.

في الآونة الأخيرة ظهرت سياسة الإصلاح هذه (التي تنص على أنه لا يجوز لشركة جوجل إرجاع جهاز يحتوي على أجزاء غير معتمدة من جوجل) لكن انتقاد الناشط في مجال الحق في الإصلاح لويس روسمان، دفع الشركة إلى الرد، بأنها ستقوم بتحديث سياسة الإصلاح.

وقالت جوجل "إعادة جهازك إلا عندما تمنعنا متطلبات الصحة أو السلامة من القيام بذلك، إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من إعادة جهازك، فستعمل جوجل معك في الخطوات التالية.

تنص سياسة الإصلاح المحدثة على أن مزود الخدمة قد يقوم أو لا يقوم بإصلاح الجهاز، وهذا يعني أنه يجوز لشركة جوجل بالفعل إصلاح الجهاز وإعادته (تحول عن السياسة السابقة) إذا اعتبرت أن استخدام الجزء غير المصرح به آمن، أما إذا كان الجهاز يعتبر غير آمن للإصلاح أو الاستخدام، فسوف "يعملون معك في الخطوات التالية".