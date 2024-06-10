شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سيري" يحصل على ميزات الذكاء الاصطناعى فى iOS 18.. إليك بعض أبرز النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مؤتمر أبل للمطورين العالميين (WWDC) السنوي بمثابة مرتع للشائعات حول تحديثات البرامج القادمة، وهذا العام كان Siri، المساعد الرقمي لشركة آبل، في مركز الاهتمام، لاسيما ميزات سيري القادمة لتطبيقات آيفون المختلفة.

ويشير التسريب من آبل إنسايدر، إلى أن شركة آبل تركز بشكل كبير على تحسين قدرة سيري على فهم أوامر اللغة الطبيعية، على ما يبدو كان عملاق التكنولوجيا يقوم بتدريب سيري من خلال طلبات مستخدم غامضة عن عمد، مثل "أريد إنشاء مدونة" أو "أشعر بالحنين الآن".

الهدف هو نقل سيري إلى ما هو أبعد من الحاجة إلى بناء جملة محدد للمهام ومن الناحية المثالية، لن يضطر المستخدمون إلى استخدام أوامر محددة مثل "تشغيل آلة القهوة"، ولكن يمكنهم بدلاً من ذلك قول شيء أكثر طبيعية مثل، "يا سيري، أريد بعض القهوة".

يوضح التسريب أيضًا تفاصيل تكامل "سيري" مع ما لا يقل عن 18 تطبيقًا مدمجًا في آيفون.

فيما يلي بعض أبرز النقاط البارزة الكاميرا:سيتمكن Siri من الاستجابة للأوامر الصوتية للمستخدم للتحكم في الكاميرا، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بين أوضاع الفيديو والصور، وبدء مؤقت الغالق، والتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية باستخدام الأوامر الصوتية. البريد:بالنسبة لتطبيق البريد، تستعير آبل صفحة من Gmail باستخدام التعلم الآلي لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا.

علاوة على ذلك، سيتولى Siri مهام مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وجدولتها، ووضع علامة على رسائل البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها، وإعداد التذكيرات، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء "ردود ذكية".

الصور:قد تقدم آبل أيضًا مجموعة من ميزات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد تكون قائمة مجموعات الميزات مشابهة لتلك المتوفرة على هواتف بكسل مثل القدرة على إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور وملء الفجوات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والبحث عن صور محددة بناءً على الأشخاص أو الحيوانات الموجودة فيها، وتطبيق المرشحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. سفاري:يمكن أن يوفر تكامل سيري في سفاري ملخصات لصفحات الويب، على غرار الوظيفة التي يقدمها جوجل جيميني على أندرويد، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين توقع أوامر صوتية لإنشاء مجموعات علامات تبويب جديدة وفتح علامات تبويب خاصة.سيعمل سيري على تمكين تسجيل المذكرات الصوتية بدون استخدام اليدين تمامًا، كما يمكن للمستخدمين توجيه سيري لإنشاء تسجيل جديد، وبدء التحدث، وإيقاف التسجيل، وتعيين اسم محدد، وحتى نقله إلى مجلد معين – كل ذلك من خلال الأوامر الصوتية.