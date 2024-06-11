تكنولوجيا: منصة “Apple Intelligence” هي أول محاولة في تقنية الذكاء الإصطناعي من ابل #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه شركة ابل لدمج تقنية الذكاء الإصطناعي في أنظمة التشغيل المختلفة وخدمات الشركة، وفي مؤتمر المطوريين السنوي سلطت الشركة الضوء على رؤيتها الخاصة للذكاء الإصطناعي في منصة “Apple Intelligence” الجديدة.

وتعد “Apple Intelligence” العلامة التجارية التي كشفت عنها ابل خلال الحدث، والتي تهدف إلى دمج تقنية الذكاء الإصطناعي في أنظمة التشغيل والتطبيقات الحالية لتعزيز إمكانيات البرامج والتطبيقات وتحقيق إستفادة أكبر.

وترتكز “Apple Intelligence” على تقنية ابل homegrown وأيضاً التعاون مع شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT.

ومن المقرر أن يحصل مساعد Siri الرقمي على الترقية الأكبر في تقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يدعم الآن عدد كبير من نماذج اللغة التي طورت حتى الآن لتقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي.

ولقد طورت ابل مساعد Siri الرقمي على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، والآن تدعم الترقية الجديدة المساعد الرقمي في التكامل بشكل أفضل في أنظمة التشغيل والتطبيقات، فعلى سبيل المثال يمكن لمساعد Siri الآن تلخيص المقالات الإخبارية للمستخدم، أو حذف بريد إلكتروني أو تحرير صور.

كما سيدعم المساعد الرقمي تنفيذ أكثر من 100 إجراء، مثل البحث عن الصور وفقاً للوصف المحدد لمحتوى الصور أو عن طريق تحديد معلومات عن شخص في الصور، أيضاً سيعمل المساعد الرقمي على دعم المستخدم في إستخراج المعلومات من بطاقة الهوية الشخصية من الصورة ومن ثم ملء الإستمارات بشكل تلقائي.

يمكنك أيضاً أن تطرح التساؤلات على مساعد Siri عبر الإدخال النصي كبديل للأوامر الصوتية في التحديث الجديد.

من جانب أخر تدعم منصة “Apple Intelligence” المستخدم في التصفح على Safari، كما ستعمل منصة الذكاء الإصطناعي على إبراز الإشعارات الأكثر أهمية للمستخدم، أيضاً على غرار Gmail وOutlook ستعمل أجهزة ابل على تحديد الرد الأنسب على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

أيضاً تقدم ابل ميزة “أدوات الكتابة” الجديدة كواحدة من مميزات الذكاء الإصطناعي التي تدعم المستخدم في إنشاء النصوص، أو إعادة كتابة النص، أو تلخيص النص للمستخدم في أنظمة التشغيل المختلفة، وهي أدوات تقدم الدعم في البريد الإلكتروني وعند نشر التدوينات.

ونتيجة للتعاون الجديد الذي يجمع بين ابل وOpenAI يحصل مساعد Siri الرقمي أيضاً على GPT-4o وهي أحدث وأوسع نموذج لغة مطور من OpenAI والذي يدمج في مساعد Siri وأدوات الكتابة.

وتؤكد ابل على أن الشركة لن تعمل على تخزين تفاصيل الطلبات الخاصة بالمستخدم أو المعلومات الخاصة به مثل عنوان IP على سبيل المثال إلا في حالة إتصال الجهاز الخاص بالمستخدم بحساب ChatGPT المدفوع.

كما توضح ابل أن منصة “Apple Intelligence” ستتوفر في البداية بإصدار تجريبي، على أن تتوافق مع هواتف iPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max، وأجهزة الآيباد وMac التي ترتكز على شريحة M1 أو الإصدارات اللاحقة من شرائح ابل، أيضاً تتطلب التقنية ضبط الأجهزة على إعداد اللغة الإنجليزية US.

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