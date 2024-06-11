تكنولوجيا: ابل تقدم تحديث iPadOS 18 بمميزات التخصيص الجديدة مع تطبيق آلة حاسبة مخصص #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق تحديث iPadOS 18 في حدث WWDC للعام 2024 بعدد من المميزات الجديدة التي يأتي على رأسها مميزات التخصيص وتطبيق الآلة الحاسبة المخصص لأجهزة الآيباد.

يأتي تطبيق calculator المخصص لنظام تشغيل iPadOS بتجربة تتوافق مع حجم الشاشة المميز لأجهزة الآيباد، حيث يدعم التطبيق المستخدمين بميزة كتابة الملاحظات الرياضية بإستخدام قلم Apple Pencil والمعادلات الرياضية على الشاشة للحصول على النتائج في الوقت الفعلي.

كما يدعم التطبيق إجراء عمليات المتغيرات الحسابية وتغيير النتائج مع تغيير المدخلات، أيضاً يدعم تطبيق Notes كافة مميزات تسجيل الملاحظات الحسابية في التطبيق.

كما يأتي تطبيق Notes في هذا التحديث بميزة “SmartScript” التي تعمل على تحسين آداء الكتابة اليدوية بدعم من تقنية التعلم الآلي، والتي تعمل على توضيح الكتابة دون أن يتم تغيير الشكل المميز لخط اليد.

من جانب أخر تقدم ابل تحديث iPadOS 18 بشريط من علامات التبويب العائمة والذي يأتي كإختصار في الجزء العلوي من التطبيقات ويمكن أن يتحول إلى شريط جانبي للتطبيقات.

ومن المقرر أن تتوفر هذه المميزات في الواجهة البرمجية للمطوريين، كما تأتي التطبيقات بميزة القوائم الفرعية التي تقدم تجربة أكثر سلاسة في البحث داخل التطبيق، مع دعم البحث في المستندات داخل التطبيقات.

ويقدم تحديث iPadOS 18 أيضاً إختيارات لتخصيص الشاشة، وأيضاً إختيارات لتخصيص التطبيقات، كما يأتي تطبيق الصور بنفس مميزات التخصيص التي قدمت للتطبيق في تحديث iOS 18.

ومن المقرر أن تتوافق منصة “Apple Intelligence” مع أجهزة الآيباد التي تعمل بشريحة M1 أو الأجهزة المميزة بالإصدارات اللاحقة من شرائح ابل.

أيضاً من بين مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في تحديث iPadOS 18 ميزة تحديد أولوية الإشعارات وفقاً لأسلوب ونمط حياة المستخدم، وأيضاً ميزة تلخيص المعلومات، وإنشاء الصور، إلى جانب الترقية الكبيرة المقدمة لمساعد Siri الرقمي.

يذكر أن الإصدار التجريبي الأول من تحديث iPadOS 18 يتوفر بالفعل للمطوريين الآن، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي العام الأول خلال الشهر المقبل.

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