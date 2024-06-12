شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Drive Digest وكيف تستفيد منها فى جوجل درايف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Drive مكانًا رائعًا لتخزين ملفاتك، ويحصل الآن على ميزة جديدة مفيدة ستضمن عدم فقدان أي شيء مهم، حيث أعلنت Google الآن عن ميزة Drive Digest، وهو خيار سيرسل لك رسائل بريد إلكتروني حول النشاط في التطبيق.

سيرسل لك Google Drive عبر البريد الإلكتروني ملخصًا للنشاط على التطبيق لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح، ولسوء الحظ، لن يرسل إليك بريدًا إلكترونيًا إلا إذا كنت غير نشط في الخدمة لمدة سبعة أيام، وأيضًا إذا قمت بمشاركة ملفات لم يتم عرضها بعد.

لذلك لا يمكنك الاستفادة منه للحصول على ملخصات أسبوعية أو يومية إذا كنت نشطًا على التطبيق، وستحتوي رسالة البريد الإلكتروني على تقرير صغير يعرض الملفات التي لم يتم عرضها، وستحتوي أيضًا على رابط يسمح لك "برؤية المزيد من النشاط"، ويمكنك بالطبع تعطيل هذه الميزة إذا وجدتها مزعجة، يمكنك تعطيله من إعدادات Google Drive، اضغط على الإشعارات ثم قم بإلغاء تحديد خيار "الحصول على ملخصات حول الملفات الحديثة التي تمت مشاركتها معك عبر Drive Digest".

لقد بدأ طرح هذه الميزة بالفعل، لكن جوجل ذكرت أنها ستكون بطيئة، لذا لا تقلق إذا لم تحصل عليها بعد. ستكون الميزة متاحة لجميع عملاء Google Workspace.