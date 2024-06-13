شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر بنك فى البرازيل يفتح تداول العملات المشفرة لأكثر من 60 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

قرر Itau Unibanco، الذي يوصف بأنه أكبر بنك فى البرازيل، فتح خدمات تداول العملات المشفرة لقاعدة مستخدميه الضخمة التي تضم أكثر من 60 مليونًا.

وتأتى هذه الخطوة من Itau Unibanco بعد أن حاول البنك تقديم هذه الوظيفة لمجموعة صغيرة من المستخدمين المختارين للتحقق مما إذا كان المستخدمون مهتمين بالوصول إلى هذه الخدمة على الإطلاق، وبعد تلقي استجابة إيجابية من التجربة، قرر البنك طرح ميزة تداول العملات المشفرة هذه لجميع مستخدميه.

وبحسب ما ورد قال جوتو أنتونيس، رئيس شركة Itaú Digital Assets، إن قبول خدمة تداول العملات المشفرة كان مرتفعًا، و أجرى البنك مسوحات أسبوعية مع العملاء الذين كانوا جزءًا من التجارب.

وتبلغ قيمة قطاع العملات المشفرة حاليًا 2.45 تريليون دولار (حوالي 20.475 كرور روبية) مع أكثر من 2.4 مليون عملة مشفرة متداولة، وفقًا لـ CoinMarketCap .

وفقًا لتقرير صادر عن Binance، من المتوقع أن تنمو قاعدة مستخدمي العملات المشفرة في البرازيل إلى 11 مليونًا في عام 2024 إذا حافظت على معدل نموها لعام 2023 بنسبة 186 % من يناير إلى يوليو.

وفي تقرير آخر، توقعت Statista أن تصل قيمة سوق العملات المشفرة في البرازيل إلى 1,094 مليون دولار (حوالي 9,141 كرور روبية) بحلول نهاية عام 2024.

ومن الممكن أيضًا أن تكون هذه الإحصائيات التي تشير إلى نمو قطاع العملات المشفرة في البرازيل قد ساهمت في قرار Itau Unibanco بفتح خدمات تداول العملات المشفرة لقاعدة المستخدمين الضخمة.

وتتولى البرازيل حاليا منصب رئيس مجموعة دول العشرين، خلفا للهند في هذا المنصب ، وكجزء من رئاستها، تعمل الدولة مع هيئات الرقابة المالية العالمية لوضع قوانين لتنظيم قطاع العملات المشفرة وWeb3 بشكل عام.

ومن المتوقع أن تكشف الدولة عن المرحلة الثانية من قواعد العملات المشفرة بحلول نهاية عام 2024.