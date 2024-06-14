شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify تخطط لرفع تكلفة الاشتراك مرة أخرى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن عملاق بث الموسيقى"Spotify" يعمل علي خطة جديدة وأكثر تكلفة للمشتركين الذين يريدون المزيد من الامتيازات اليومية، وفقاً لصحيفة مترو.

ستتكلف الخطة ما لا يقل عن 5 دولارات (3.90 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا، وتوفر للمستخدمين صوتًا أفضل إلى جانب المزيد من الأدوات لإنشاء قوائم التشغيل، وسيتم منح المستخدمين خيار إضافة الترقية إلى خططهم الحالية، مما يعني أن التكلفة الإجمالية قد تختلف، ومع ذلك، قال مصدر بلومبرج، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ذلك يعادل زيادة بنحو 40%.



إحدى الميزات الجديدة التي يقال إنه سيتم تضمينها هي الصوت عالي الدقة، وهو أمر تعهدت Spotify بطرحه في فبراير 2021، ولكن تم تأجيله لاحقًا.

وقالت الشركة عند إعلانها في ذلك الوقت: "أخبرنا الفنانون والمعجبون أن جودة الصوت مهمة بالنسبة لهم، نحن نوافق على ذلك، ولهذا السبب أعلنا اليوم عن Spotify HiFi، واعتبارًا من وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المشتركون المميزون في أسواق محددة من ترقية جودة الصوت إلى Spotify HiFi والاستماع إلى أغانيهم المفضلة بالطريقة التي أرادها الفنانون".

تتضمن الميزات الأخرى في خطة "Supremium"، كما كانت تُلقب سابقًا، أدوات جديدة لإدارة مكتبات الأغاني وإنشاء قوائم التشغيل، ولكن لم تتم مشاركة سوى القليل من المعلومات الأخرى.

وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من قيام الشركة برفع سعر اشتراكها المميز للمرة الثانية خلال عام، مما أثر على ملايين المستخدمين وأثار انتقادات من الكثيرين.

تبلغ تكلفة الحساب الفردي للمشتركين الجدد الآن 11.99 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تبلغ تكلفة حساب Duo، الذي يسمح بمستخدمين اثنين، 16.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

يظل حساب Student Premium هو 5.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.