شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز مميزات Safari 18 فى نظام التشغيل macOS 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك أبل بعض الميزات الإضافية في Safari 18 والتي من المرجح أن يرحب بها مستخدمو Mac، الميزة الرئيسية لـ Safari في نظام التشغيل macOS 15 هي ما يسمى Highlights، والتي تهدف إلى تسهيل اكتشاف المعلومات على الويب، وفقاً لموقع macrumors.

يمكن الوصول إلى النقاط البارزة عبر أيقونة قائمة الموقع الجديدة التي تظهر في شريط العناوين، والتي يمكنك من خلالها سحب المعلومات ذات الصلة بالموقع بسرعة، مثل الاتجاهات أو الملخصات أو الروابط السريعة لمعرفة المزيد عن الأشخاص والموسيقى والأفلام وغيرها.

حتى الان، لا يبدو أن برنامج Highlights يعمل خارج الولايات المتحدة، لذلك من المحتمل أن يكون خاصًا بالمنطقة في هذه الحالة المبكرة، ومع ذلك، هناك تغييرات أخرى في Safari متاحة أينما كنت.

لقد خضع وضع القارئ في Safari لعملية إصلاح شاملة، وهو يوفر الآن المزيد من خيارات التخصيص بمجرد تمكينه على موقع ما باستخدام زر القارئ في شريط العناوين.

إذا قمت بالضغط فوق الزر مرة أخرى، تتيح لك القائمة المنسدلة تغيير المظهر (أبيض، أبيض مصفر، رمادي، أسود) واختيار الخط المفضل لديك (Athelas، Charter، Georgia، Iowan، New York، Palatino، San Fransisco، Seravek،).

في هذه القائمة، يمكنك أيضًا العثور على خيارات حجم النص حسب النسبة المئوية (من 50% إلى 300%)، بالإضافة إلى خيار "بحث" للعثور على كلمة أو عبارة في الصفحة، وزر لإخفاء وضع القارئ .

وفي الوقت نفسه، عندما يكتشف Safari مقطع فيديو على الصفحة، يضع وضع عارض الفيديو الجديد في المقدمة والوسط، مما يسمح لك بضبط النافذة دون حجب الفيديو، كما أنه يقدم بشكل مفيد عناصر التحكم في تشغيل النظام ضمن التراكب، بما في ذلك صورة داخل صورة.

وفي التغييرات الأخرى المتعلقة بـ Safari، يضيف الإصدار التجريبي من macOS Sequoia دعمًا لفتح الروابط مباشرة في تطبيقات الويب، الآن، عند الضغط فوق رابط، يجب أن يتم فتح هذا الرابط في تطبيق الويب بدلاً من متصفح الويب الافتراضي لديك، ويمكنك الآن أيضًا تخصيص تطبيقات الويب على جهاز Mac باستخدام ملحقات الويب Safari وأدوات حظر المحتوى.

وأخيرًا، يوفر الإصدار التجريبي من Safari 18 لأنظمة iOS وiPadOS وvisionOS وmacOS Sequoia وmacOS Sonoma نصًا تنبؤيًا مضمنًا على الويب، ويمكنك الآن تعيين ملف تعريف Safari الذي يجب استخدامه لفتح مواقع ويب معينة.