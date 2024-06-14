شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طول الأيام على الأرض فى ازدياد ودوران اللب الداخلى للكوكب السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أن التغيرات في اللب الداخلي للأرض قد تؤدي إلى زيادة طول الأيام، ويتراجع الآن قلب الأرض المعدني الكثيف مقارنة بسطح الكوكب، وفقًا لفريق من جامعة جنوب كاليفورنيا، ومن خلال النظر إلى بيانات الزلازل، وجدوا أن اللب الداخلي بدأ في التباطؤ حوالي عام 2010، وهو الآن يتحرك إلى الوراء، ما يؤثر بشكل طفيف على دوران الأرض فى الفضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تتوقع الاستمتاع بمزيد من الساعات في اليوم حتى الآن، حيث يقول الباحثون إن التغيير قد يكون من الصعب جدًا ملاحظته.

وتتكون الأرض من أربع طبقات رئيسية: القشرة، الوشاح، اللب الخارجي، اللب الداخلي، وفي قلب الكوكب، على بعد 3000 ميل (4800 كيلومتر) تحت أقدامنا يوجد اللب الداخلي، وهى كرة شديدة السخونة من الحديد الصلب والنيكل بحجم القمر تقريبًا.



وبما أن اللب الخارجي المحيط سائل بالكامل، فإن هذه الكرة المعدنية الكثيفة تكون حرة في الدوران تحت تأثير المجال المغناطيسي للأرض وتأثير الجاذبية للطبقات الخارجية.

و اعتقد العديد من العلماء أن اللب الداخلي يدور بسرعة أكبر من سطح الأرض، ومع ذلك، يقول البروفيسور جون فيدال، عالم الأرض في جامعة جنوب كاليفورنيا، إن النواة تباطأت الآن وبدأت في التحرك إلى الوراء.

وبدون أي وسيلة لمراقبة اللب الداخلي للأرض بشكل مباشر، اعتمد الباحثون على البيانات التي تم جمعها من الأحداث الزلزالية.

وعلى وجه الخصوص، ركز البروفيسور فيدال والباحثون المشاركون معه على أحداث تسمى الزلازل المتكررة، وهي أحداث زلزالية تحدث في نفس الموقع لإنتاج أنماط متطابقة في تسجيلات تسمى مخططات الزلازل.

اكتشف الباحثون مجموعات من مخططات الزلازل التي يحدث فيها زلزال متكرر ويتغير ثم يتطابق مرة أخرى بعد بضع سنوات.

وهذا يعني أن اللب الداخلي لا بد أنه كان يدور للأمام بالنسبة إلى السطح حتى وقت ما في عام 2010، وعند هذه النقطة تباطأ وبدأ في التحرك للخلف.

وفي حين أنه من المستحيل تقريبًا التنبؤ بالتأثيرات التي سيحدثها ذلك، يقول البروفيسور فيدال إنه يمكن أن يغير طول اليوم بكمية صغيرة جدًا.