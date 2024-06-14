شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم طريقة جديدة لاستخدام Apple Pay على سطح المكتب بمسح الرمز ضوئيا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة آبل طريقة لاستخدام Apple Pay على متصفحات الويب غير التابعة لسطح المكتب Safari، وفقًا لما أوردته MacRumors ، مما يعني أنك ستتمكن قريبًا من استخدام خدمة الدفع من Apple لشراء الأشياء على سطح المكتب Chrome وFirefox وحتى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.

وأظهرت Apple كيفية عملها في فيديو WWDC 2024 للمطورين ، وإذا كنت تستخدم متصفح سطح مكتب غير Safari ورأيت زر Apple Pay، فستتمكن من الضغط فوق هذا الزر لإظهار رمز خاص يمكنك مسحه ضوئيًا باستخدام جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 18 ، وإذا قمت بمسح الزر الرمز، سيُطلب منك بعد ذلك إكمال المعاملة على جهاز iPhone الخاص بك.

على سطح المكتب، اقتصرت خدمة Apple Pay حتى الآن على Safari على أجهزة Mac ، بفضل هذه التحديثات، اعتمادًا على المتصفح والأجهزة التي تستخدمها، قد تبدأ في رؤية المزيد من أزرار Apple Pay عبر الويب.

وقدم فيديو آبل أيضًا تفاصيل للمطورين حول تذاكر الأحداث المعاد تصميمها لنظام iOS 18 في Apple Wallet ، ومن المقرر أن تصل هذه التغييرات ومجموعة من التغييرات الأخرى إلى أجهزة ايفون هذا الخريف.