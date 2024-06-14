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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتسلم علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلَّمت المملكة العربية السعودية رسمياً، علم استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025، الذي يُعَدُّ أحد أكبر الفعاليات العلمية في آسيا.
وسيشهد حدث استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي مشاركة 27 دولة، ما يعكس الأهمية الكبيرة والتقدير الدولي لمكانة المملكة في المجال العلمي والتعليمي.
وسيُقام أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 في شهر مايو العام المقبل، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وبالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويعكس التعاون التزام المملكة بتعزيز العلم والمعرفة وتشجيع الطلاب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية.
وبهذه الخطوة، تواصل المملكة تعزيز مكانتها على الساحة العلمية الدولية، مؤكدةً على دورها الريادي في دعم الفعاليات العلمية الكبرى، واستضافة الأحداث التي تسهم في نشر المعرفة وتشجيع التميز الأكاديمي والعلمي.
ويعد الأولمبياد الدولي هو الثاني الذي ستستضيفه المملكة حيث تستعد لاستضافة أولمبياد الكيمياء الدولي الشهر المقبل، بمشاركة 90 دولة عالمية بتنظيم بين موهبة ووزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وسيشهد حدث استضافة أولمبياد الفيزياء الآسيوي مشاركة 27 دولة، ما يعكس الأهمية الكبيرة والتقدير الدولي لمكانة المملكة في المجال العلمي والتعليمي.
قوة المملكة عالمياًوأكدت الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن استضافة المملكة لمثل هذه الأولمبيادات العالمية تؤكد قوة المملكة عالمياً، ومدى اهتمامها لصناعة مستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي حرص عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بأن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الأصعدة كافة، وأن تجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف.
وسيُقام أولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 في شهر مايو العام المقبل، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وبالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ويعكس التعاون التزام المملكة بتعزيز العلم والمعرفة وتشجيع الطلاب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية.
تطوير التعليم في المملكةوتأتي الاستضافة تأكيداً على الجهود المبذولة لتطوير التعليم في المملكة، كما أنها تمثل فرصة لتعزيز التواصل والتعاون مع الدول الأخرى في مجال العلوم، حيث يعد الحدث بفرص تعليمية وتفاعلية غنية للطلاب والشباب الطموحين من مختلف أنحاء آسيا، ما يسهم في إثراء تجربتهم التعليمية وتشجيعهم على الابتكار عن طريق مشاركة أفكارهم بأقرانهم المتخصصين في نفس المجال.
وبهذه الخطوة، تواصل المملكة تعزيز مكانتها على الساحة العلمية الدولية، مؤكدةً على دورها الريادي في دعم الفعاليات العلمية الكبرى، واستضافة الأحداث التي تسهم في نشر المعرفة وتشجيع التميز الأكاديمي والعلمي.
ويعد الأولمبياد الدولي هو الثاني الذي ستستضيفه المملكة حيث تستعد لاستضافة أولمبياد الكيمياء الدولي الشهر المقبل، بمشاركة 90 دولة عالمية بتنظيم بين موهبة ووزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".