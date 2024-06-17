شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح للحفاظ على موبايلك لو هتروح مصيف في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من السفر لذا، إذا حدث أي خطأ في هاتفك، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير الاجازة، لهذا السبب قال أحد الخبراء إن القليل من العمل مسبقًا يجب أن يكون جزءًا من التحضير مثل تعبئة ملابس السباحة الخاصة بك، في الصيف الماضي، فقد ما يقرب من 1 من كل 5 مسافرين أجهزتهم أو تعرضوا للتلف، يقدم كيوين شارون، كبير مديري عمليات التجديد في سوق الإلكترونيات المجددة Back Market، أهم نصائحه للحفاظ على أمان هاتفك وعدم إزعاج عطلتك.

1. قم بعمل نسخة احتياطية قبل الرحلة

تأكد من عمل نسخة احتياطية لهاتفك إما على iCloud أو Google Cloud أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وهذا يعني أنه مهما حدث لجهازك، سيكون لديك دائمًا نسخة من برنامج الهاتف محفوظة بأمان.

‌2. إبقاء الهواتف جافة

البيئات المائية والرطبة هي عدو هاتفك، على الرغم من أنه يمكنك حماية هاتفك من الماء باستخدام حافظات الهاتف المقاومة للماء وإبقائه بعيدًا عن أي حمامات سباحة أو مسطحات مائية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن تصل المياه إلى هواتفنا عن طريق الخطأ، لذا إذا دخل الماء إلى هاتفك، فضعه في مكان جاف واضغط عليه برفق مع توجيه منفذ الاتصال لأسفل لإزالة أي رطوبة.

تجنب استخدام مجفف الشعر، لأن الحرارة الزائدة يمكن أن تلحق الضرر بالإلكترونيات الحساسة، وبدلاً من ذلك، امسح الهاتف المكشوف بمنشفة نظيفة، مع الحرص على منع دخول الماء إلى منفذ الشحن أو فتحات SIM أو MicroSD أو مقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى ذلك، يجب تجنب الخرافات مثل وضع هاتفك في الأرز.

‌3. تجنب أشعة الشمس المباشرة والتعرض للحرارة

يمكن أن نكون جميعًا مذنبين بالتمرير على هواتفنا أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس، ولكن من المهم حقًا إبقاء هواتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة القصوى، أي درجة حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية تعتبر ساخنة للغاية، وكلاهما يمكن أن يضر بعمر بطارية الجهاز.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية للهاتف نطاق التشغيل العادي، فمن المحتمل أن تلاحظ تعتيم الشاشة أو تحولها إلى اللون الأسود بالكامل أو تعطيل فلاش الكاميرا.

لتجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز، من المهم إزالة أي حافظات أو ملحقات للهاتف قبل الشحن لضمان عدم احتجاز حرارة إضافية في الجهاز، أثناء شحن الهاتف، ابحث عن بيئة باردة وخالية من الرطوبة تكون درجة حرارتها أقل من 32 درجة مئوية.

4. حافظ على نظافة الجهاز

بعد قضاء يوم على الشاطئ، يمكن أن تتراكم الرمال والغبار في منافذ الشحن، إن التأكد من الحفاظ على نظافة هاتفك يعني عدم ارتفاع درجة حرارة البطارية ولن يسبب ضررًا على المدى الطويل.

‌أول شيء يجب فعله قبل تنظيف أي جهاز هو إيقاف تشغيله، ثم قم بتسليط الضوء على الجهاز لمعرفة مقدار الغبار الذي تتعامل معه، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر للمسح حول منطقة منفذ الشحن.

‌5. قم بشراء حافظة هاتف مقاومة للصدمات أو واقي شاشة

يعد استخدام غطاء مقاوم للصدمات أو غطاء وقائي لهاتفك أحد أبسط الحيل لمنع الضرر أثناء إجازتك، ويعد وجود حافظة موثوقة لحماية جهازك من الضرر، خاصة عندما لا تتمكن من الوصول بسهولة إلى خدمات الإصلاح، أمرًا مهمًا لرحلتك القادمة.