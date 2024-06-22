شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر من الكواكب.. اكتشاف أقزام بنية غير مألوفة فى مجرة درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء "أقزام بنية" من نوع غير دارج أو مألوف في مجرّة درب التبانة، وهي أجرام سماوية لا تتوفر عنها حتى الآن معطيات كثيرة، وتم ذلك الاكتشاف بفضل إنجاز تكنولوجي هائل لتلسكوبَي "جايا الفضائي" و"جرافيتي الأرضي"، في تشيلي.

ووفقا لدراسة نشرها موقع مجلة Astronomy & Astrophysics العلمية، فإن لهذا النوع الجديد من "الأقزام البنية" مواصفات تضعه في مرتبة وسطية بين الكواكب والنجوم، وتتسم بأنها أكبر من الكواكب، لكنّها أصغر من النجوم، ويصعب اكتشافها بسبب ضعف توهجها حتى أن القدرة على رؤيتها تتدنى عندما تكون بالقرب من نجم أكثر سطوعاً بألف مرة.



الدراسة المنشورة

بدوره، أوضح سيلفستر لاكور، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث وأحد معدّي الدراسة، أن رصد عدد كبير من هذه "الأقزام البنية" أتيح بفعل كونها كانت تتجول بمفردها مثل أجسام معزولة مما حال دون الانبهار بالنجم، لكنّ أقزاماً بنية رصدت للمرة الأولى وهي تدور بالقرب من نجومها المضيفة على مسافات تعادل تلك التي تفصل الأرض عن الشم، بحسب تصريحاته لوكالة فرانس برس.

وأكد عالم الفيزياء الفلكية "لاكور" في تصريحاته للوكالة الفرنسية، استناد علماء الفلك إلى أحدث قائمة لما رصده المسبار الفضائي الأوروبي "جايا" الذي يرسم خرائط للنجوم في مجرّة درب التبانة تُبيّن مواقعها، مضيفا أن بعض هذه النجوم أظهرت حركة مدارية مختلفة جداً تحمل على الاعتقاد بأن قزماً بنياً ربما يدور حولها.