شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ميوزيك تطلق AI Chatbot "اسأل عن الموسيقى".. اعرف المزيد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد يوتيوب ميوزيك لتقديم ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI)، وفقًا لتقارير هذا الأسبوع، ستمكن المستخدمين من البحث عن الموسيقى باستخدام المطالبات اللفظية والأوامر الصوتية، كذلك سيكون لدى المستخدمين القدرة على وصف مقاطع فيديو موسيقية أو طلب موسيقى مشابهة لأغنية أو فنان معين.

وتم اكتشاف ميزة الذكاء الاصطناعي، التي من المتوقع أن تحل محل وظيفة البحث الصوتي الحالية فى تطبيق جوجل فى تطبيق YouTube Music لنظام التشغيل Android الإصدار 7.06.53، كما هو مفصل بواسطة Android Authority.

وتشير المصادر أيضًا إلى أن هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، وفي الوقت نفسه ينص إخلاء المسؤولية في الكود على أن "الاستجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي تجريبية، وقد تختلف الجودة والدقة، لذلك لا تدخل معلومات سرية أو شخصية تتعلق بك أو بالآخرين.

حاليًا، يحتاج YouTube Music إلى المستخدمين لإدخال أغانٍ أو فنانين محددين يدويًا لتتبع عمليات البحث. ومع ذلك، فإن ميزة "اطلب الموسيقى" الجديدة تمثل تقدمًا كبيرًا من خلال السماح للمستخدمين باستخدام أوامر اللغة لنقل طلباتهم.

في البداية، ستتاح لمجموعة مختارة من مستخدمي أجهزة Android إمكانية الوصول إلى هذه الميزة التجريبية، ومن المتوقع توفرها على نطاق أوسع في المستقبل القريب لعامة الناس.

ومن المثير للاهتمام أن YouTube Music قدم أيضًا القدرة على "Hum to Search" لأغنية ما، تتيح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين البحث عن أي أغنية بمجرد الطنين أو الغناء أو صفير اللحن.

ستعمل هذه الميزة على إلغاء الحاجة إلى كتابة كلمات دقيقة للمسار، كما تعد هذه الميزة مفيدة جدًا للمستخدمين لاكتشاف الأغاني التي سمعوها ولكنهم قد لا يتذكرون العنوان أو الفنان بالضبط.

تتيح الشركة أيضًا للمستخدمين إنشاء أغلفة قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، من ناحية أخرى، يعمل YouTube Music أيضًا على رسم متحرك جديد لإطلاق التطبيق، على غرار تطبيق يوتيوب الرسمي.