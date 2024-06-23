شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 يوفر للمستخدمين قائمة تشخيصات جديدة للهواتف.. لسهولة إصلاح موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إصدار تحديث Android 15 beta 3 يوم الثلاثاء وقدم العديد من الميزات الجديدة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، ووفقًا لأحد التقارير، فإن إحدى الميزات الجديدة في التحديث هي خيار تشخيص الجهاز في الإعدادات والذي يتيح للمستخدمين إجراء اختبارات على أجهزتهم بحثًا عن أي مشكلات محتملة في مكوناته الداخلية.

ويُقترح أيضًا أن يوفر هذا الخيار إمكانات التقييم باستخدام جهاز آخر، مما يسهل على المالكين تشخيص هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى زيارة مركز الإصلاح.

قائمة التشخيص الجديدة في Android 15

كشفت منصة Android Authority، عن ميزة تشخيص الأجهزة الجديدة في آخر تحديث تجريبي لنظام أندرويد، ووفقًا للتقرير، فهو موجود أسفل خيار وضع الإصلاح في إعدادات الجهاز، ويُقال أنه يقدم خيارين: صحة المكونات ووضع التقييم.

باستخدام خيار سلامة المكونات، يمكن للمستخدمين تشغيل العديد من التشخيصات، بما في ذلك اختبار العرض واختبار اللمس، وتم الإبلاغ عن ذلك للسماح لهم بتمرير إصبعهم عبر الشاشة وإظهار مكان تسجيل إدخال اللمس، كما يتيح لهم أيضًا التحقق من صحة البطارية من خلال معلومات مثل حالة البطارية وتاريخ التصنيع وتاريخ الاستخدام الأول وعدد الدورات، وفقًا للتقرير.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التحقق من حالة شريحة تخزين البيانات وتتيح لهم الصفحة معرفة العمر المتبقي للشريحة.

من ناحية أخرى، يقال إن وضع التقييم يمكّن المستخدمين من استخدام هاتف ذكي آخر لإجراء تقييم شامل له، ويشير التقرير إلى أنه يمكنهم إنشاء رمز الاستجابة السريعة على الجهاز الذي يحتاج إلى تقييمه ومسحه ضوئيًا باستخدام هاتفهم الموثوق به، ويُقال بعد ذلك أنه يتم إجراء سلسلة من الاختبارات على الهاتف الذكي وإنشاء تقرير يحتوي على تفاصيل حول أي مشكلات محتملة.

وفقًا للتقرير، قد تتطلب بعض الاختبارات التي يتم إجراؤها في وضع التقييم الوصول إلى الإنترنت على الجهاز، وبحسب ما ورد تم اكتشاف قائمة تشخيص الأجهزة بعد "التعديل" على نظام أندرويد المبني على هاتف Google Pixel الذكي، وفي الوقت الحاضر، يقال إن تحديث Android 15 beta 3 متاح فقط لـ Pixel 6 والنماذج الأحدث.