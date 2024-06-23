شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن جهاز Starlink Mini الجديد من SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

بدأت SpaceX تقديم مجموعة Starlink جديدة لبعض المستخدمين صغيرة بما يكفي لتناسب حقيبة الظهر، والتى تعرف بـ Starlink Mini، حتى يتمكن المستخدمون من أخذها أينما يريدون والوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكلف جهاز الإنترنت المصغر Starlink Mini المستخدمين 599 دولارًا مقدمًا، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها SpaceX.



وتعد خدمة الإنترنت من الفضاء Starlink من SpaceX متاحة بالفعل للقوارب والطائرات ومركبات النقل الصغيرة وقرى الأمازون والمنازل الريفية فى أكثر من 75 دولة وهي الآن متاحة للرحالة.

ويبلغ حجم جهاز Starlink Mini المدمج الجديد الذي يعمل بالتيار المستمر حجم لابتوب سميك ويدمج جهاز توجيه Wi-Fi داخل الطبق مباشرةً، وعلى الرغم من استخدام طاقة أقل من محطات Starlink الأخرى، إلا أنها لا تزال قادرة على توفير سرعات تزيد عن 100 ميجابت في الثانية.

وقال إيلون ماسك، رئيس شركة SpaceX فى منشور على منصة X، إن هذا المنتج سيغير العالم، موضحا أن تجهيزه وإعداده يستغرق أقل من خمس دقائق فقط.

جدير بالذكر أن المجموعة الصغيرة تستهلك متوسط 20-40 واط فقط مقارنة بـ 33-62 واط باستخدام طبق تشغيل قياسي وجهاز توجيه Wi-Fi منفصل يعمل بالتيار المتردد.

وهذا يعني أنه يمكنك تشغيل الطبق الصغير لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات من شيء مثل باوربانك Anker Prime 27,650 مللي أمبير (99.54 واط في الساعة)، أو ما يزيد قليلاً عن ساعة باستخدام بطاريات محمولة أصغر حجمًا تبلغ 10,000 مللي أمبير في الساعة (40 واط في الساعة) ربما تكون قد استخدمتها بالفعل، و يتطلب مصدر طاقة USB-C PD بحد أدنى 100 واط (20 فولت/5 أمبير).



ويبلغ حجم الطبق الصغير 11.75 × 10.2 × 1.45 بوصة (298.5 × 259 × 38.5 ملم) ويزن فقط 2.43 رطل (1.1 كجم)، أو 3.37 رطل (1.53 كجم) مع كابل طاقة DC بطول 49.2 قدم (15 مترًا) ومسند.

ويتمتع بتصنيف IP67 مما يعني أنه محمي من الغبار والمطر، بما في ذلك فترات الغمر القصيرة في الماء، وفي الولايات المتحدة، يعد Starlink Mini إضافة إلى الخطط السكنية على الأقل في الوقت الحالي، وتبلغ تكلفة المجموعة الصغيرة 599 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يزيد بمقدار 100 دولار أمريكي عن الطبق القياسي، وستتكلف 30 دولارًا إضافيًا شهريًا لإضافة خدمة Mini Roam إلى الخطط السكنية الحالية بقيمة 120 دولارًا أمريكيًا.

ويمنح ذلك مستخدمي Starlink Mini ما يصل إلى 50 جيجابايت من بيانات الهاتف المحمول كل شهر، مع خيار شراء المزيد مقابل 1 دولار لكل جيجابايت، وفقًا لدعوات الوصول المبكر المرسلة إلى بعض عملاء Starlink الحاليين في الولايات المتحدة.