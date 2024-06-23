شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 18 غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تستعد لطرح لإصدار التجريبي الثاني من نظام التشغيل iOS 18 يوم الأثنين، وتقول أبل إن التحديث سيأتي مع ميزتين لم تكنا موجودتين في الإصدار التجريبي الأولي: iPhone Mirroring و مشاركة الشاشة SharePlay.

وباستخدام iPhone Mirroring، سيتمكن المستخدمون من عكس شاشة ايفون الخاصة بهم على أجهزة Mac الخاصة بهم، ونتيجة لذلك، ستظهر إشعارات iPhone على جهاز Mac الخاص بك ويمكنك السحب والإسقاط بين جهاز Mac وiPhone الخاص بك.

أما بالنسبة للميزة الثانية التي ستأتي يوم الاثنين مع الإصدار التجريبي 2 من نظام التشغيل iOS 18، فتقول أبل: "مع إمكانات مشاركة الشاشة المحسنة، يمكنك الرسم على شاشة شخص ما حتى يتمكن من رؤية ما يمكنه فعله على شاشته، أو التحكم في شاشته واتخاذ الإجراءات بنفسك".



وسيعمل التحديث أيضًا على إصلاح بعض الأخطاء التي أصابت الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18، وضع في اعتبارك أن أيًا من ميزات أبل Intelligence التي تم عرضها خلال مؤتمر WWDC في وقت سابق من هذا الشهر لن تظهر في الإصدار التجريبي حتى الآن، وبينما لا نعرف ما هو سيتم تحديثه يوم الاثنين، ولم يتم بعد تضمين أي من التحسينات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في Siri في الإصدار التجريبي من iOS 18 للمطورين، وربما سيتغير ذلك يوم الاثنين.

إلى جانب الإصدار التجريبي 2 من iOS 18 للمطورين، يمكن أن يشهد يوم الاثنين إصدار الإصدار التجريبي 2 من مطور iPadOS، والإصدارات التجريبية الثانية للمطورين لأنظمة macOS Sequoia وtvOS 18 وvisionOS 2 وwatchOS 11، وسيتم إسقاط الإصدارات التجريبية العامة أولاً في يوليو وستشمل ميزات أبل Intelligence يجب أن تشق طريقها إلى الإصدارات التجريبية المناسبة هذا الصيف.

لتثبيته، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج واضغط على شريط تحديثات بيتا في الأعلى. سينقلك ذلك إلى صفحة يمكنك من خلالها تحديد الإصدار التجريبي الذي تريد تثبيته، اضغط على iOS 18 Developer Beta، وانتقل إلى "Back" وسترى القائمة لتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18 Developer.

إذا كان لديك الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18 مثبتًا بالفعل، فيجب عليك الانتقال بعد ظهر يوم الاثنين إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج ومعرفة ما إذا كان الإصدار التجريبي الثاني للمطور جاهزًا للتثبيت.