شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.. كل ما تحتاج معرفته عن تحديثات تطبيق Journal الجديد بهواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيحصل تطبيق Journal على العديد من الميزات الجديدة مع نظام التشغيل iOS 18، بما في ذلك المزيد من الرؤى ووظائف بحث وفرز أفضل، حيث تم إصدار تطبيق Apple's Journal في الأصل في ديسمبر 2023، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل أفكارهم ومشاعرهم في مساحة واحدة يسهل العثور عليها.

فهو يوفر للمستخدمين خيار إضافة الصور والأغاني والمطالبات لمساعدتهم على بدء الكتابة، ومع ذلك، خلال مؤتمر iOS 18 الخاص بشركة Apple في مؤتمر WWDC، تم الإعلان عن العديد من الإضافات الجديدة للمجلة، فيما يلي قائمة كاملة بكل ما سيأتي إلى تطبيقك عند إصدار iOS 18.

تسهل الرؤى رؤية جميع إحصائياتك

التغيير الأول الذي يأتي مع iOS 18 هو أداة الرؤى الجديدة، التي تجمع كل أنشطة دفتر اليومية الخاصة بك في صفحة واحدة سهلة القراءة، ويتضمن ذلك أشياء مثل تتبع خطوط الكتابة وعرض إدخالاتك في التقويم وتوفير حصائيات يومياتك بطريقة ممتعة تهدف إلى استمرارك في الكتابة.

هذه إضافة كبيرة إلى التطبيق، مما يجعل من الأسهل بكثير عرض المدة التي استخدمتها فيها، والحصول على فكرة أفضل عن عدد المرات التي تستخدم فيها وسائط ومفاهيم معينة كمطالبات.

iOS 18 سيجعل يومياتك أكثر تنظيما

ليس من السهل التنقل في المجلة، ويعد البحث عن المنشورات عملية طويلة للتمرير عبر الإدخالات. في الواقع، الطريقة الوحيدة المتاحة حاليًا هي ضبط تطبيق Journal لعرض الإدخالات التي تحتوي على الموسيقى والبودكاست أو الصور.

ومع ذلك، يتطلع iOS 18 إلى تغيير ذلك من خلال القدرة على البحث وفرز الإدخالات بشكل أفضل، وعلى الرغم من أننا لا نعرف التفاصيل الكاملة، إلا أننا نتصور أنها ستساعد في استخدام التقويم، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عبارات محددة.

سيساعد نظام iOS 18 على إضافة بعض اليقظة الذهنية

لن يكون من الممكن تسجيل الوقت الذي تقضيه في تطبيق يومياتك كدقائق مدروسة، وعلى الرغم من أننا لا نعرف ما الذي ستعنيه هذه، فمن المحتمل أن تتم إضافتها إلى تطبيق الصحة على iPhone أو مساعدة التطبيق في تخطيط استخدامك.

يمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل حالتهم الذهنية مباشرةً داخل تطبيق Journal - مما يضيف سياقًا مدروسًا إضافيًا لرؤية أي ارتباطات بين ما تفعله وحالتك العاطفية.

سيكون الوصول إلى تطبيق Journal أسهل في نظام التشغيل iOS 18



في الوقت الحالي، ستنقلك أداة المجلة والنوافذ المنبثقة مباشرة إلى الصفحة الرئيسية فقط، ولا توجد طريقة سهلة لبدء منشور، وسيقطع iOS 18 هذه الزاوية من خلال تقديم مجموعة من الأدوات الجديدة التي يمكن إضافتها إلى الشاشتين الرئيسية وشاشات القفل.

ستسمح هذه الأدوات للمستخدمين بإضافة إدخال جديد بسرعة، وعرض خطوطهم الحالية من عرض الرؤية وتلقي مطالبات الكتابة على مدار اليوم. من المحتمل أن يتناسب هذا مع خيارات التخصيص الجديدة للقفل والشاشة الرئيسية، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تخصيص شكل هذه الأدوات وموضعها على الشاشة.