شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تدمير أجزاء في جنوب القارة.. هكذا يؤثر التغير المناخى على أوروبا خلال هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القارة الأوروبية ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع بداية صيف هذا العام، أدى إلى نشوب حرائق في بعض بلدان القارة العجوز، بسبب التغيرات المناخية.



ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطقس القاسي يستمر في تدمير أجزاء من جنوب أوروبا، مع صدور تحذير من الحرارة المفرطة في إيطاليا، وموجات تسونامي غريبة تضرب جزر البليار وحرائق غابات مميتة تجتاح القرى التركية، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 42 درجة مئوية في مدينة فوجيا بجنوب إيطاليا اليوم، فى حين أفادت التقارير أن الفنادق فى صقلية منعت السياح من السفر وسط الجفاف الذي تشهده الجزيرة.



حرائق

وبحسب الصحيفة، تستعد إيطاليا الآن أيضًا لحرائق الغابات، مع تحذيرات من أن موجة الحر المقترنة بالظروف الجافة يمكن أن تنتج الظروف المثالية للحرائق في مناطق مثل سردينيا وصقلية، حيث كانت الجزيرة على خط المواجهة في التعامل مع فصول الصيف الأكثر دفئًا بسبب تغير المناخ، حيث سجلت أعلى درجة حرارة مسجلة في أوروبا بلغت 48.8 درجة مئوية في عام 2021، كما أصبح فصل الصيف أطول وأكثر سخونة، مع القلق من أن الحرارة الشديدة تجتاح المنطقة بالفعل في وقت مبكر من الموسم.



فيضانات في مايوركا



وشهدت العاصمة روما أيضًا حرارة شديدة، حيث ظهرت صور للسائحين الذين يصطفون في طوابير للحصول على المياه خارج الكولوسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها اليوم، قبل أن ينتقل النظام الجوي إلى المناطق الشمالية التي من المتوقع أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة، مع صدور تحذيرات من العواصف الرعدية، ومن المتوقع أن تسبب الأمطار الغزيرة فيضانات، وفي الوقت نفسه، أدت كتلة هوائية دافئة إلى ظاهرة مناخية غريبة في مايوركا - ما يسمى "تسونامي الطقس".