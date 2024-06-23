شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تحظر شركة الأمن السيبراني الروسية هذه بسبب مخاوف أمنية والان مع تفاصيل الخبر

قررت الولايات المتحدة حظر بيع برامج مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة الأمن السيبراني "كاسبرسكي" ومقرها موسكو، وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إن عمليات الشركة في الولايات المتحدة تمثل خطرا على الأمن القومي "بسبب القدرات السيبرانية الهجومية للحكومة الروسية وقدرتها على التأثير أو توجيه عمليات كاسبيرسكي".

"لن تتمكن كاسبريسكي عمومًا، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها داخل الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج المستخدمة بالفعل."

وأضافت الوزارة أنه يتعين على المستخدمين الخاصين والمحترفين لبرنامج مكافحة الفيروسات المثبت على نطاق واسع من كاسبريسكي العثور على بديل بسبب المخاطر.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو: "لقد أظهرت روسيا مرارا وتكرارا أن لديها القدرة والنية على استغلال الشركات الروسية، مثل كاسبرسكي لاب، لجمع المعلومات الأمريكية الحساسة وتحويلها إلى أسلحة، وسنواصل استخدام كل أداة متاحة لدينا لحماية الأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي".

يتم حظر بيع برامج كاسبريسكي في الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 يوليو، وستكون الشركة الروسية متعددة الجنسيات قادرة على توفير تحديثات البرامج للمستخدمين الحاليين حتى 29 سبتمبر.

تم تصميم برنامج كاسبريسكي لحماية المستخدمين من أحصنة طروادة وبرامج التجسس والتهديدات السيبرانية الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، تم حظر التثبيت على الأجهزة الحكومية منذ عام 2017، وفي ألمانيا، يحذر المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات من استخدام البرنامج.

ونفت شركة كاسبريسكي أن منتجاتها تشكل أي خطر، قائلة إنها شركة عالمية خاصة للأمن السيبراني وليس لها علاقات بالحكومة الروسية.