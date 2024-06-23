شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عائلة تطالب ناسا بتعويض 80 ألف دولار بعد سقوط حطام فضائى على منزلهم والان مع تفاصيل الخبر

طالبت عائلة أمريكية بتعويض قدره 80 ألف دولار من وكالة ناسا بعد أن سقطت قطعة صغيرة من الحطام من الفضاء واصطدمت بسقف منزلها فى فلوريدا، بحسب ما أعلنت شركة محاماة، وقالت شركة المحاماة كرانفيل سومنر فى بيان إن مشكلة النفايات الفضائية برزت بالتزامن مع زيادة حركة المرور المكانية، ويمكن أن يشكل رد ناسا سابقة لكيفية التعامل مع المطالبات المستقبلية.



الحطام

فى 8 مارس، ضرب جسم يزن 700 جرام فقط منزل أليخاندرو أوتيرو فى نابولى، فلوريدا، مما أدى إلى إحداث ثقب فى السقف، وأكدت ناسا لاحقا أنها كانت جزءا من0 منصة شحن من البطاريات المستعملة التى تم إطلاقها من محطة الفضاء الدولية كنفايات فى عام 2021، وفقا لموقع theguardian.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه بدلا من أن يتفكك تماما قبل سقوطه على الأرض، ظل جزء منه سليما عندما عاد إلى الغلاف الجوى.

وكان ابن أوتيرو متواجدا فى المنزل لحظة الاصطدام، وفقا لما ذكرته شركة المحاماة، التى قالت إن أمام وكالة ناسا 6 أشهر للرد على مطالبتها، وقالت المحامية ميكا نجوين ورثى: "يسعى موكلى للحصول على تعويض مناسب لمراعاة الضغط والتأثير الذى أحدثه هذا الحدث على حياتهم".

وتابع: "إنهم ممتنون لأنه لم يتعرض أحد لإصابات جسدية من هذا الحادث، لكن وضعا كان على وشك الموت مثل هذا كان من الممكن أن يكون كارثيا.. أو أن تكون هناك إصابة خطيرة أو حالة وفاة."

ولم ترد ناسا على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.