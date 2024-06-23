شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح لك قريبا بإجراء المكالمات الهاتفية العادية.. كيف تستخدم الميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أبريل من هذا العام، كشفت تقارير أن واتساب كان يعمل على برنامج اتصال داخل التطبيق مما قد يسهل إجراء المكالمات عبر النظام الأساسي، حيث يفضل الأشخاص في جميع أنحاء العالم التواصل عبر تطبيق WhatsApp، سواء كان ذلك من خلال الرسائل أو المكالمات.

ومع ذلك، حتى الآن، قد تصبح الأمور صعبة بعض الشيء عندما تريد الاتصال بشخص لم يتم حفظ جهة اتصاله على هاتفك، ولكن مع هذه الميزة القادمة، فإن تطبيق WhatsApp في طريقه لحل هذه المشكلة.



واتساب

وفقًا لتقرير في WA Beta Info، فإن بعض المستخدمين في النسخة التجريبية من واتساب يواجهون الآن زر إجراء عائمًا جديدًا ضمن علامة تبويب المكالمات، وذلك بفضل أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام أندرويد المتوفر على متجر Google Play.

كجزء من التحديث، يقوم WhatsApp بطرح ميزة الاتصال داخل التطبيق، وتسمح هذه الميزة لمختبري النسخة التجريبية بإجراء المكالمات بسرعة باستخدام زر إجراء عائم جديد موجود ضمن علامة تبويب المكالمات، وسيتمكن المستخدمون من إجراء مكالمات مباشرة دون الحاجة إلى إضافة جهات اتصال إلى دفتر العناوين الخاص بهم أو فتح محادثة يدويًا.



يمكن أن يؤدي إدخال برنامج الاتصال داخل التطبيق إلى تعزيز تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال تمكين المكالمات الصوتية مباشرة من خلال WhatsApp باستخدام بيانات الإنترنت، والتي غالبًا ما تكون أكثر اقتصادا من مكالمات الشبكة الخلوية التقليدية، خاصة للاتصالات الدولية، قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi أو خطط البيانات ذات الأسعار المعقولة.

يعمل برنامج الاتصال الجديد داخل التطبيق أيضًا على تبسيط عملية الاتصال، يمكن للمستخدمين إدخال رقم هاتف مباشرة ولديهم خيار حفظه كجهة اتصال جديدة أو إضافته إلى بطاقة جهة اتصال موجودة.



بالإضافة إلى ذلك، يتيح اختصار المراسلة داخل شاشة الاتصال للمستخدمين إرسال رسائل إلى أرقام الهواتف التي كانوا يعتزمون الاتصال بها في البداية ولكنهم اختاروا إرسال الرسائل بدلاً من ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الميزة أيضًا بإخطار المستخدمين إذا كان رقم الهاتف الذي تم إدخاله مسجلاً على واتساب، مما يمكنهم من معرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدام واتساب لجهة الاتصال هذه على الفور.

تتوفر ميزة الاتصال الجديدة داخل التطبيق لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام أندرويد من متجر Google Play، ومن المتوقع أن يتم طرحه لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأيام المقبلة، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة الاختبار وجمع التعليقات.