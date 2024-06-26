شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تواجه مزيدًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب حزم تطبيقات Teams والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة مايكروسوفت غرامة كبيرة لمكافحة الاحتكار بعد أن اتهمتها المفوضية الأوروبية، بربط تطبيق الدردشة والفيديو Teams بشكل غير قانوني مع منتج Office الخاص بها، مما يمنحها ميزة غير عادلة على منافسيها مثل Slack.

بعد عقدين من الغرامة الأخيرة التي فرضتها مايكروسوفت في الاتحاد الأوروبي، تم إطلاق الإجراء الأخير الذي اتخذته هيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي بسبب شكوى عام 2020 من تطبيق المراسلة المنافس لمساحة العمل Slack، المملوك لشركة Salesforce.



وقالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كهيئة مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إن Teams مُنحت ميزة التوزيع في حين أن القيود التي تمنع التفاعل بين منافسي Teams وعروض مايكروسوفت أعاقت المنافسين بشكل أكبر.

وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "إن الحفاظ على المنافسة على أدوات الاتصال والتعاون عن بعد أمر ضروري لأنه يعزز أيضًا الابتكار في هذه الأسواق".

واضطرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إلى دفع 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) كغرامات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قبل عقدين من الزمن بسبب ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معًا وجرائم أخرى.

وتخاطر بفرض غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية إذا ثبتت إدانتها بارتكاب أحدث انتهاكات مزعومة لمكافحة الاحتكار.

وقالت المفوضية إن الإجراء الذي اتخذته مايكروسوفت لم يعالج مخاوفها بشكل كاف، وإنه من الضروري إجراء المزيد من التغييرات لاستعادة المنافسة.

يريد منفذ الاتحاد الأوروبي من الشركة أن تبيع Office بدون Teams بسعر أقل مما أعلنته، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، بينما يريد المنافسون شروطًا أكثر وضوحًا للتشغيل البيني والمزيد من الحوافز للمستخدمين للتبديل إليها.

وكرر رئيس مايكروسوفت براد سميث التعليقات التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر حول استعداد الشركة لحل المشكلة.

وقال سميث: "بعد تفكيك Teams واتخاذ الخطوات الأولية للتشغيل البيني، فإننا نقدر الوضوح الإضافي المقدم اليوم وسنعمل على إيجاد حلول لمعالجة المخاوف المتبقية للمفوضية".

وحث رئيس Salesforce والمدير القانوني سيباستيان نايلز اللجنة على التحرك نحو علاج سريع وملزم وفعال لاستعادة الاختيار الحر والعادل.

كما رحبت شركة ألفافيو المنافسة الألمانية والمشتكي بالتهمة التي وجهتها المفوضية ضد مايكروسوفت.

تمت إضافة Teams إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا ثم حل محل Skype for Business لاحقًا، كما ارتفعت شعبيتها خلال الوباء ويرجع ذلك جزئيًا إلى مؤتمرات الفيديو، لكن المنافسين قالوا إن تجميع المنتجات معًا يمنح مايكروسوفت ميزة غير عادلة.

قامت مايكروسوفت في أبريل بفصل Teams عن Office عالميًا لمحاولة حل مخاوف مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، كما سهلت على المنافسين العمل مع منتجاتها، لكن المصادر قالت إن التفكيك من غير المرجح أن يرضي المنظمين.