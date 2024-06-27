شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل فى خدمة Apple Pay تؤثر على مستخدمى iPhone فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني خدمة Apple Pay من خلل في المجر، وفقًا لتقارير من عدة مواقع إخبارية مجرية، حيث يرى أصحاب أجهزة Apple رسومًا مفاجئة وغير متوقعة دون إجراء عمليات شراء، وفقاً لموقع macrumors.

يرى بعض المستخدمين العديد من المعاملات الخاطئة، وهي مشكلة يبدو أنها تؤثر على معظم البنوك في المجر، ويتم تحصيل مبالغ صغيرة من المستخدمين المتأثرين عدة مرات متتالية، رأى أحد المستخدمين سحب ما يقرب من 1500 دولار أمريكي من حسابه عبر 74 معاملة سريعة.

وتقول المواقع الإخبارية المجرية، إن البنوك تتعرض لطلبات المساعدة، ويبدو أن هذه مشكلة من جانب شركة أبل، وقال بنك OTP في المجر إنه تم إجراء عمليات "خصم ضخمة وغير مبررة" على بطاقات في العديد من البنوك، ولا يزال الوضع قيد التحليل لتحديد ما حدث.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لبنك Raiffeisen Bank: "نبلغ عملائنا أنه بسبب مشكلة فنية مع شريك خارجي، ربما تم تحصيل الرسوم من البطاقات المصرفية لبعض عملائنا بشكل غير صحيح بواسطة متجر تطبيقات أبل."

ويبدو أن بعض الرسوم مرتبطة بالاشتراكات التي تم إلغاؤها مسبقًا، وبعض المبالغ تتطابق مع المعاملات السابقة. وقد تمكن بعض العملاء من جعل البنوك التي يتعاملون معها تحظر بطاقاتهم، مما يمنع المزيد من الرسوم.