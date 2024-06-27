شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تحسينات مستقبلية على شبكة "Find My Device" من أجل تتبع أكثر دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ جوجل خطوات مهمة لتحسين موثوقية شبكة Find My Device الخاصة بها، مع الاعتراف بمخاوف الأداء الأخيرة التي تم تسليط الضوء عليها في الاختبارات باستخدام أجهزة التتبع مثل تلك التي تقدمها Chipolo وPebblebee، وفي البيان، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها تعمل بنشاط على تنفيذ تحسينات تهدف إلى تعزيز سرعة ودقة تحديد موقع العناصر المفقودة من خلال هذه الشبكة، وفقاً لموقع phonearena.



أثناء تقدم هذه التحسينات، توصي جوجل المستخدمين بتحسين أداء جهاز التتبع الخاص بهم بشكل استباقي عن طريق ضبط إعداد معين من خلال هذه الخطوات:

1- انتقل إلى قسم "العثور على جهازي" ضمن إعدادات الأمان والخصوصية لديك

2- حدد خيار "البحث عن أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت".

3- يمكن أن يساعد تبديل الإعداد إلى "مع الشبكة في جميع المناطق" في تحسين قدرة الشبكة على تحديد العناصر المفقودة، خاصة في المناطق ذات حركة مرور المستخدم المنخفضة.

على الرغم من تعديل الإعداد هذا، من المهم ملاحظة أنه من المتوقع أن تصبح التحسينات الأكثر أهمية في دقة الموقع وسرعته ملحوظة فقط بعد تنفيذ تحسينات شبكة جوجل الأوسع نطاقًا بالكامل في الأسابيع المقبلة.

بالنسبة لأولئك الذين لم يستثمروا بعد في جهاز تعقب متوافق مع شبكة Find My Device المحسنة من جوجل، فإن علامة Moto التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تقدم بديلاً جذابًا، يتميز جهاز التعقب هذا بشريحة UWB (نطاق فائق العرض) مدمجة، وهي ميزة تتيح تتبع الموقع بدقة عند الاتصال بأجهزة أخرى تدعم UWB، وجدير بالذكر أن هذه التقنية المتقدمة غير متوفرة حاليًا في أجهزة تتبع البلوتوث الأخرى مثل طرازي Chipolo وPebblebee، حتى تلك التي لها نقاط سعر مماثلة.

يشير الجمع بين التحسينات المستمرة لشبكة جوجل وإدخال أدوات التتبع المبتكرة مثل Moto Tag إلى مستقبل واعد للنظام البيئي Find My Device، ويمكن للمستخدمين أن يتوقعوا قريبًا الحصول على تجربة موثوقة وفعالة بشكل متزايد في تحديد موقع ممتلكاتهم في غير مكانها.