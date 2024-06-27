شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يسمح للمستخدمين من أندرويد تشغيل برنامج Meta AI Chatbot.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يكشف تقرير، أن تطبيق واتساب لنظام Android يعمل على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين اختيار نموذج (Llama) لتشغيل برنامج Meta AI chatbot.

وقال أحد متتبعي الميزات، إن هذه الميزة قيد التطوير حاليًا وغير متاحة لمختبري النسخة التجريبية، ويقال إن هذه الميزة تتيح للمستخدمين الاختيار بين نموذج Llama 3-70B AI ونموذج Llama 3-405B AI ، كما أنه من المتوقع أن يكون الأخير متاحًا لعدد محدود من المطالبات.

وفقًا لمتتبع ميزات واتساب WABetaInfo، تم رصد الميزة الجديدة في إصدار واتساب التجريبي 2.24.14.7 لنظام Android، ومع ذلك فهي غير مرئية في الوقت الحالي ولن يتمكن مختبرو الإصدار التجريبي من التفاعل معها، وتعتمد هذه الميزة على تقديم روبوت الدردشة Meta AI مؤخرًا في التطبيق وتتيح للمستخدمين الاختيار من بين طراز Llama 3-70B الأصغر وأحدث طراز Llama 3-405B الأكبر.

وفى لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة متتبع الميزات، يمكن رؤية قائمة إعدادات جديدة بعنوان نموذج Meta Llama ، وستتيح هذه المساحة للمستخدمين اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي ، ويتم عرض الخيارات المذكورة أعلاه مع إدراج نموذج Llama 3-70B على أنه النموذج "الأسرع" ونموذج Llama 3-405B المدرج على أنه "الأفضل للمطالبات الأكثر تعقيدًا".

وتشير كتلة النص الموجودة أسفلها إلى "معاينة نموذج 405B لعدد محدود من المطالبات كل أسبوع، و بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى، يمكنك متابعة محادثاتك باستخدام نموذج 70B.

وجدير بالذكر أن نموذج Llama 3-405B AI لم يتم طرحه للجمهور بعد، وأثناء إطلاق طرازي 8B و70B Llama 3 في أبريل، ذكرت Meta أنها لا تزال تدرب أكبر نموذج في العائلة مع 400 مليار معلمة، وإذا كانت المعلومات المتعلقة بميزة واتساب الجديدة صحيحة، فمن المحتمل أن الشركة تنوي ضبط النموذج بناءً على تفاعلات المستخدم.



وفي تقرير سابق ، أكدت Meta بالفعل أنها تقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات المستخدم أثناء التفاعلات مع روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.



