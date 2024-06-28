شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعلى مستوى سطوع على الإطلاق بين جميع الهواتف الذكية يمكنك الحصول عليه الآن عند امتلاك هاتف realme GT6 مع نظام Snapdragon 8s Gen 3 وأفضل تقنيات الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - يصل إلى 6000 شمعة.. مع نظام Snapdragon 8s Gen 3 وأفضل تقنيات الـ AI

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم للهواتف الذكية، مؤخرًا عن إطلاق GT6 المنتظر بعد توقف دام عامين حيث تم إطلاقه في 20 يونيو بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم عرض مجموعة من المميزات المذهلة التي تنافس أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق.

ويمكن لكافة المستخدمين الاستمتاع بعروض ڤاليو الحصرية عند شراء هاتف GT6 من فروع Dubai Phone ، بحيث يمكنهم الاستفادة من حلول دفع ميسرة بدون فائدة أو مصاريف شراء أو مقدم، بالإضافة إلى توفير فرصة الحصول على سماعة Air 6 Pro مجانًا لأول 100 مشتري لهاتف GT6 من فروع Dubai Phone، كما سيحصل المشترون من 101 إلى 500 على Air 3 كهدية مجانية هذا ويأتي الجهاز أيضًا مع ضمان لمدة 15 شهرًا، مع العلم أن المستورد الرسمي الوحيد لجهاز GT6 هى شركة اكسس للإستيراد والتصدير.

يُعتبر GT6 الخيار الأفضل بين الهواتف الذكية الرائدة، وذلك يرجع لما يقدمه من تقنيات معتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI) بسعر قدره xx. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بأحدث شريحة ويحدد معايير جديدة مع معالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي، مما يجعله استثنائي من حيث الأداء والابتكار.

كما يقدم realme GT6 ميزة مبتكرة تُعرف بـ "البوابة السحرية"، التي تحدد وتشارك المحتوى المحدد مع التطبيقات الخارجية، مما يسهل التفاعلات ويوفر وقتًا ثمينًا للمستخدم، كما يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بتقنية Sony LYT-808 OIS فائقة الجودة، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4" الذي يتفوق في الحجم على مستشعر GN3 1.56" الخاص بجهاز سامسونج S24+

يتميز GT6 أيضًا بشاشة منحنية متطورة بدقة عالية تبلغ K 1.5 ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، كما يتمتع بسطوع مذهل يصل إلى 6000 نيت ويستخدم تقنية 8T LTPO، مما يحدد مستوى جديدًا للسطوع في فئته. يمثل هذا تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا عرض الهواتف الذكية، مما يوفر تجربة مشاهدة فائقة السطوع وغامرة حيث يتضمن تحسينات خاصة بالألعاب مثل تقنيات HDR وPro-XDR.

هذه الميزات توفر مجموعة واسعة من الألوان ومستويات سطوع أعلى، مما يؤدي إلى تجربة بصرية أكثر جودة، خاصة للألعاب، مما يوفر تجربة استثنائية وممتعة تولي اهتمام للعين، كما تظهره أربع شهادات معتمدة من قبل سلطات الصناعة الرائدة.

يتميز هاتف realme GT6 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي الذي يحتوى على نواة أساسية بتردد 3.0 جيجاهرتز X4 التى يتميز بتوزيع للأنوية 1+4+3 الامثل، ويقدم نتيجة فائقة تتجاوز 1,650,000 نقطة من خلال AnTuTu، مما يضمن التعامل السلس مع المهام المتعددة والأداء المتفوق. بفضل العملية المتقدمة بحجم 4 نانومتر، يتمتع الهاتف بكفاءة استثنائية بالإضافة إلى الأداء القوي والمميز بفضل تقنية Geek Power Tuning، و مما يجعله يعمل بطاقة عالية في جميع الأوقات.

ويمكن لـ GT6 التعامل بسهولة مع معظم الألعاب الشهيرة تقريباً، كما يمكنه تشغيل ألعاب مثل PUPG وLeague of Legends بوضع 120 إطارًا في الثانية(FPS) بأقصى سرعة، حيث تصبح الألعاب أكثر سلاسة. مقارنة بالأجهزة المزودة بمعالجات مثل Dimensity 9200 وExynos 2400، فإن تجربة الألعاب تتفوق بشكل كبير في realme GT6.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم GT6 تقنية تعتيم عالية التردد تبلغ 2160 هرتز لتحسين راحة البصر وتخفيف إجهاد العين، وهي مشكلة شائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة في الإضاءة المنخفضة، هذا بجانب توفير معدل أخذ عينات لمسي مذهل يبلغ 2500 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سخية بسعة 16 جيجابايت، متفوقًا على منافسيه بزيادة قدرها 4 جيجابايت.

وبما أن إحتياجات المستخدمين وإرضائهم هم أولوية الشركة، صممت ريلمي GT6ليتميز بقدرة شحن فائقة السرعة بقوة 120 واط SuperVOOC، مما يمكن البطارية من الانتقال من 0% إلى 50% في غضون عشر دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بمساحة تخزين واسعة، حيث يتميز بأكبر سعة في فئته تصل إلى 5500 مللي أمبير في الساعة.

جدير بالذكر ريلمي تلتزم بتطوير الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسعى جاهدة أن تكون رائدة في هذا المجال حيث يبرز إطلاق GT6 التزام ريلمي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخاصة في تحسين الصورة ، مما يضع العلامة التجارية في مقدمة هذا المجال.

