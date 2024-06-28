شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح CriticGPT نموذج الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبرمجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت OpenAI مؤخرًا CriticGPT، وهي أداة ذكاء اصطناعي جديدة تعتمد على GPT 4، لاكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية التي تنتجها ChatGPT، ويعد هذا الابتكار الأخير جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات دقيقة.

ووفقًا للشركة، تعمل CriticGPT على تحسين نتائج مراجعة التعليمات البرمجية بنسبة 60 بالمائة مقارنةً بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وستقوم OpenAI قريبًا بدمج CriticGPT في خط أنابيب وضع العلامات الخاص بالتعلم المعزز من التعليقات البشرية (RLHF).

وستوفر هذه الخطوة لمدربي الذكاء الاصطناعي أدوات أفضل لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن مدى تعقيدها، وقد شاركت الشركة ورقتها البحثية التي تنص على أن الهدف من CriticGPT هو مساعدة مراجعي الذكاء الاصطناعي البشري في مهمة مراجعة التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT.

وتم تصميم CriticGPT باستخدام GPT-4 LLM، وأظهر كفاءة مشجعة عند تحليل التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء، مما مكن زملائه من البشر من اكتشاف "الهلوسة" الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي قد لا يلاحظونها بأنفسهم.

وأوضح OpenAI أنه بالنسبة لعملية التدريب، طُلب من المطورين البشريين تعديل التعليمات البرمجية المكتوبة بواسطة ChatGPT، وإدخال مجموعة من الأخطاء وتقديم نماذج من التعليقات، وقد علمنا هذا CriticGPT كيفية التعرف على الأخطاء البرمجية الأكثر شيوعًا، وكذلك بعض الأخطاء غير الشائعة.

بعد الانتهاء من التدريب، ذكرت OpenAI أن النتائج كانت مثيرة للإعجاب، ومع ذلك، فإن أحد التحديات التي يتعين على CriticGPT التغلب عليها هو أن بعض هلوسة الذكاء الاصطناعي تكون نتيجة لأخطاء منتشرة عبر عدة سلاسل تعليمات برمجية مختلفة، مما يجعل من الصعب على CriticGPT تحديد مصدر المشكلة.

هذه الأداة هي واحدة من العديد من الأدوات الجديدة التي يتم تطويرها لتحسين نماذج اللغات الكبيرة وجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها أكثر قدرة.

قد تساعد التقنية الجديدة أيضًا نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة التي طورتها شركة OpenAI، وشاركت الشركة مؤخرًا أنها تعمل على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والأكثر قوة. قامت OpenAI CTO Mira Murati مؤخرًا بتسليط الضوء على نموذج الذكاء الاصطناعي القادم وذكائه.

يقول موراتي إن GPT-3 يتمتع بذكاء بمستوى طفل صغير، بينما يتمتع GPT-4 بذكاء طالب في المدرسة الثانوية، وسيتمتع الجيل التالي من النموذج بذكاء شخص حاصل على درجة الدكتوراه في مهام محددة، وكشفت أيضًا أنه من الممكن توقع الجيل القادم من GPT خلال "عام ونصف"، حتى أنها قالت إنه عندما تجري محادثة مع برنامج الدردشة الآلي من الجيل التالي، فقد تشعر أنه أكثر ذكاءً منك في كثير من الأشياء.