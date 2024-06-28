شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تفتح كبسولة العودة من الجانب البعيد للقمر لتبحث عينات السطح والان مع تفاصيل الخبر

فتح الخبراء كبسولة العودة لمهمة Chang’e 6 الصينية، التي تم نقلها إلى بكين، وذلك للوصول إلى حمولتها الثمينة، حيث حققت كبسولة العودة الهبوط الناري عبر الغلاف الجوي قبل أن تهبط في الأراضي العشبية في منغوليا الداخلية، وأدى هذا الحدث إلى اختتام مهمة Chang'e 6 التي استمرت 53 يومًا بنجاح، حيث تم تسليم أول عينات من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تم نقل الكبسولة جوا إلى بكين، تحديدا إلى الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، التي صممت المركبة الفضائية للمهمة، وبمجرد الوصول إلى هناك، أُقيم حفل شهد فتح الباحثين لكبسولة العودة وفحص المؤشرات الفنية الرئيسية.

تم بعد ذلك تأمين حاوية عينة تحتوي على ما يصل إلى 4.4 رطل (2 كجم) من مادة القمر، للمرحلة التالية من رحلتها، وسيتم نقل العينات إلى مرافق تم تطويرها خصيصًا للتخزين والتحليل والتوزيع للبحث.

وكما هو الحال مع العينات التي تم جمعها من الجانب القريب للقمر بواسطة Chang’e 5 في عام 2020، سيتم فرز المواد ثم فتحها أمام طلبات البحث من العلماء والمؤسسات في جميع أنحاء الصين.

ومن المرجح أن تكون المواد متاحة للطلبات المقدمة من المجموعات الدولية والباحثين بعد عامين، حيث حصل الباحثون الممولون من وكالة ناسا على تصريح خاص في أواخر العام الماضي للتقدم بطلب للحصول على عينات من القمر.

تتضمن الأبحاث والاكتشافات التي تم إجراؤها من Chang'e 5 مزيجًا محيرًا من المعادن وطبيعة البراكين القمرية وكمية غير متوقعة من الماء ومعدنًا جديدًا يسمى Changesite-(Y).

يمكن أن توفر عينات الجانب البعيد الجديدة لـ Chang'e 6 رؤى غير مسبوقة حول سبب الاختلاف الكبير بين الجانبين القريب والبعيد للقمر