شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد رواد ناسا يلتقط صورا من الفضاء لإعصار بيريل والان مع تفاصيل الخبر

التقط رائد فضاء في وكالة ناسا صورًا لإعصار بيريل المدمر من الفضاء، حيث رصد ماثيو دومينيك الصور بينما كانت محطة الفضاء الدولية تسافر أكثر من 200 ميل فوق منطقة البحر الكاريبي في الأول من يوليو، وشارك دومينيك في منشور X: "إن النظر إلى عين الإعصار باستخدام عدسة مقاس 50 إلى 500 ملم أعطاني شعورًا غريبًا ومستوى عالٍ من الإثارة بخصوص أحداث الطقس".



صور إعصار بيريل

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أدى إعصار بيريل إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل ومن المتوقع أن يجلب رياحًا تهدد الحياة وعواصف في جامايكا.



اعصار مدمر

وجه دومينيك عدسته نحو الأرض عندما وصل بيريل لأول مرة إلى اليابسة في جزر الكاريبي، وفي ذلك الوقت، كان الإعصار لا يزال من الفئة الرابعة مع رياح تبلغ سرعتها 130 ميلاً في الساعة.



رائد فضاء ناسا

وتظهر الصور العاصفة وهي تحوم حول المحيط الأطلسي، مع وجود عين منظمة بشكل جيد في المركز.



اعصار بيريل

تدرس وكالة ناسا الأعاصير من الفضاء من خلال صور مثل تلك التي التقطها رائد الفضاء حيث أن نقطة المراقبة تساعد العلماء على فهم كيفية تأثير تغير المناخ على الأعاصير ومعرفة كيف يمكن للمجتمعات الاستعداد بشكل أفضل.



تسببت العاصفة الشرسة من الفئة 5 بالفعل في أضرار جسيمة بعد أن ضربت رياح تبلغ سرعتها 165 ميلاً في الساعة أجزاء من منطقة البحر الكاريبي.

ومن المحتمل أن يصل ارتفاع العواصف إلى تسعة أقدام فوق مستويات المد المعتادة في جامايكا، بالإضافة إلى هطول أمطار غزيرة.



وقال مدير المركز الوطني للأعاصير مايكل برينان: "هناك خطر كبير في منطقة البحر الكاريبي، وخاصة في الجزر الجبلية"، مضيفا "وهذا يمكن أن يسبب فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة في بعض هذه المناطق."

ويتوقع نموذج جديد أيضًا أن يضرب إعصار بيريل ست ولايات أمريكية، وتشير البيانات السابقة إلى أن الإعصار قد يمر بتكساس، والآن تمت إضافة أجزاء من الولاية إلى مخروط توقعات الإعصار من قبل المركز الوطني للأعاصير.