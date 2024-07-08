شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم الإثنين.. انخفاض البيتكوين من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع العملات المشفرة بعض الاضطرابات بعد أشهر من الركود، فيما يتعلق بأسعار العملات الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين اليوم الإثنين إلى 55,160 دولار في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، وذلك بعد أشهر من وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 73,750 دولار، وفقًا لموقع gadgets360.

كما انخفض سعر الأثير أيضًا اليوم الاثنين، مثل الأصول الرقمية الأكثر شعبية في العالم، بسبب ضغوط السوق المستمرة، حيث تم تداوله بسعر 3448 دولارًا الأسبوع الماضي، ويبلغ الآن 2911 دولارًا.

انخفضت أسعار معظم العملات المشفرة اليوم الاثنين، مما فتح فرص الشراء للمشترين المحتملين، وعكست Solana وRipple وDogecoin وCardano وAvalanche الخسائر إلى جانب BTC وETH.

كما انخفضت قيمة Shiba Inu وPolkadot وChainlink وLeo وPolygon اليوم الاثنين.

انخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 4.63%، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت القيمة السوقية لقطاع العملات المشفرة 2.02 تريليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لـ CoinMarketCap.

من ناحية أخرى، شهدت بعض العملات المشفرة ارتفاع أسعارها يوم الاثنين، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وTron وStatus.

يعلق المحللون آمالهم على الموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تضيف المزيد من القيمة إلى هذه العملات المشفرة التي تعاني من الخسائر.، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد Solana بعض التقلبات الملحوظة في الأسعار نظرًا لأن VanEck قد تقدمت بطلب للحصول على Solana ETF في الولايات المتحدة، ولا تزال فرص الموافقة عليه محفوفة بالمخاطر.