تكنولوجيا: هاتف Nothing CMF Phone 1 يسجل مبيعات 100000 وحدة خلال 3 ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing عن الرقم القياسي في مبيعات هاتف Nothing CMF Phone 1 من الفئة المتوسطة والذي قدم للأسواق مؤخراً، حيث سجلت الشركة مبيعات 100000 وحدة خلال 3 ساعات الأولى من طرح الهاتف للبيع.

إستطاعت شركة Nothing جذب أنظار قاعدة كبيرة من المستخدمين من جديد بإصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة، فبعد أن حقق هاتف Nothing Phone (2a) في شهر مارس الماضي رقم قياسي في المبيعات خلال 24 ساعة من طرح الهاتف، جاء هاتف CMF Phone 1 ليسجل نسبة المبيعات ذاتها خلال فترة أقصر.

ولقد أكدت الشركة على أن CMF Phone 1 حقق مبيعات 8 مرات أفضل مقارنة بهاتف Nothing Phone (2a)، حيث لم يستغرق هاتف CMF Phone 1 أكثر من 3 ساعات ليحقق مبيعات قياسية.

أيضاً أوضحت Nothing في تعليقها على مبيعات الهاتف أن CMF Phone 1 يجمع بين الإبتكار وقوة التصميم ليقدم للمستخدمين تجربة ممتعة جديدة.

يذكر أن هاتف Nothing CMF Phone 1 يضم العديد من المميزات القابلة للتخصيص وفقاً لتجربة المستخدم، والتي تحقق الإستفادة من التقدم التكنولوجي السريع وأيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي.

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