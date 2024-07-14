طقس الأحد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد 14 يوليو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، السبت، إنه يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدا الأحد يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب البلاد.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا الأحد تشهد استمرار الإنخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

وأشارت "الأصاد" إلى أن حالة الطقس غدا تشهد تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.