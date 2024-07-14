تكنولوجيا: LG تستحوذ على منصة Homey لتوسعة إختيارات الإتصال في أجهزة المنزل الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت شركة LG مؤخراً على شركة Athom الهولندية وهي الشركة المطورة لمنصة “Homey” للمنزل الذكي.

تستعد شركة LG لتوسعة إختيارات الإتصال في أجهزة المنزل الذكي بعد إنتهاء صفقة الإستحواذ على نسبة 80% من شركة Athom في الوقت الراهن، وإكتمال الإستحواذ على الشركة بشكل كامل خلال الثلاث سنوات القادمة.

ولقد قدرت قيمة الصفقة عبر صحيفة “Economic Daily” الكورية بقيمة 61 مليون دولار، إلا أن شركة LG لم تؤكد بشكل رسمي على قيمة الصفقة.

من جانب أخر إرتكزت منصة ThinQ من LG حتى الآن على نظام webOS الذي يقتصر على أجهزة LG، إلا أن تكامل المنصة الآن مع حزمة Homey سيتيح لشركة LG التوسع لإضافة أجهزة الطرف الثالث للمنصة.

وتختلف منصة Homey عن ThinQ بالنظام المفتوح الذي يعمل على ربط مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الذكية عبر البلوتوث، وWiFi وZigBee وZ-Wave.

كما يتصل “Homey Pro” الذي يتوفر على أمازون بكلٍ من Matter وThread مما يتيح إتصال أكثر من 50000 جهاز.

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