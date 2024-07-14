تكنولوجيا: تغيير جديد لسياسة اليوتيوب لحماية المستخدمين من الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت منصة اليوتيوب بإجراء تعديل على سياستها مؤخراً لدعم المستخدمين بإمكانية إزالة مقاطع الفيديو الذكاء الإصطناعي التي تستخدم وجه المستخدم أو صوته.

إنتشرت مقاطع فيديو الذكاء الإصطناعي بشكل كبير في الفترة الأخيرة على منصة اليوتيوب، ولحماية المستخدمين قامت المنصة بإجراء بعض التغييرات في سياستها خلال الشهر الماضي.

وتتيح التعديلات الجديدة للمستخدمين إزالة مقاطع الفيديو التي تم إنشاءها بواسطة الذكاء الإصطناعي والتي تعمل على محاكاة وجه أو صوت المستخدم.

ومن المقرر أن يتوفر هذا الإختيار لإزالة مقاطع الفيديو في إعدادات الخصوصية في منصة اليوتيوب، بهدف منع عمليات التزييف العميق بإستخدام صوت ووجه أي من المستخدمين.

أيضاً من المقرر أن ترتكز تعليمات الخصوصية في طلبات إزالة المقاطع على الطرف الأول المتأثر بهذه المقاطع مع بعض الإستثناءات، منها أن يكون الطرف الأول قاصر، أو متوفي أو لا يمكنه الوصول إلى أجهزة الحاسب.

بالطبع لن تستجيب منصة اليوتيوب إلى كافة الطلبات المقدمة بإزالة المحتوى، حيث سيتم إزالة المحتوى وفقاً لعوامل مختلفة محددة مسبقاً من منصة اليوتيوب، مثل مدى تأثير المحتوى على المستخدم مثل إظهار المستخدم في محتوى إجرامي أو ساخر وما إلى ذلك.

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