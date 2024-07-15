شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: OpenAI تعمل على تقنية تفكير جديدة تحت الاسم الرمزي "Strawberry" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، على نهج جديد لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مشروع يحمل الاسم الرمزي "Strawberry"، بحسب تقارير حديثة، حيث يأتي هذا المشروع، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله مسبقًا، في الوقت الذي تتسابق فيه الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت لإظهار أن أنواع النماذج التي تقدمها قادرة على تقديم قدرات تفكير متقدمة.

وتعمل فرق داخل OpenAI على Strawberry، وفقًا لنسخة من وثيقة OpenAI الداخلية الحديثة التي اطلعت عليها رويترز في مايو، ولم تتمكن رويترز من التأكد من التاريخ الدقيق للوثيقة، التي توضح بالتفصيل خطة لكيفية اعتزام OpenAI استخدام Strawberry لإجراء الأبحاث، ووصف المصدر الخطة لرويترز بأنها عمل قيد التنفيذ، ولم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد مدى قرب إتاحة Strawberry للجمهور.

وتصف الوثيقة مشروعًا يستخدم نماذج Strawberry بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي للشركة ليس فقط من توليد إجابات على الاستفسارات ولكن أيضًا التخطيط مسبقًا بما يكفي للتنقل عبر الإنترنت بشكل مستقل وموثوق لأداء ما يطلق عليه OpenAI "البحث العميق"، وفقًا للمصدر.

وعند سؤاله عن Strawberry والتفاصيل المذكورة في هذه القصة، قال متحدث باسم شركة OpenAI في بيان: "نريد أن ترى نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا وتفهم العالم مثلما نفعل.

ويعد البحث المستمر حول قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة ممارسة شائعة في الصناعة، مع اعتقاد مشترك بأن هذه الأنظمة ستتحسن في التفكير بمرور الوقت.

ولم يجيب المتحدث بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بStrawberry، وكان مشروع Strawberry يُعرف سابقًا باسم Q*، والذي ذكرت رويترز العام الماضي أنه كان يُنظر إليه بالفعل داخل الشركة على أنه إنجاز كبير.

ووصف مصدران المشاهدة في وقت سابق من هذا العام لما أخبرهم به موظفو OpenAI بأنها عروض Q* التجريبية، القادرة على الإجابة على أسئلة العلوم والرياضيات الصعبة بعيدًا عن متناول النماذج المتاحة تجاريًا اليوم.

وفي يوم الثلاثاء، في اجتماع داخلي شامل، عرضت شركة OpenAI عرضًا تجريبيًا لمشروع بحثي زعمت أنه يمتلك مهارات تفكير جديدة تشبه مهارات الإنسان، وفقًا لبلومبرج، وأكد متحدث باسم OpenAI الاجتماع لكنه رفض تقديم تفاصيل عن محتوياته.