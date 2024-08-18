تسريب ليلة دخلة فنان شهير على الراقصة صافيناز .. هتعمل إيه يامجنون !! مصر كلها عارفة أنا هعمل إيه

عدن - كتب سعد محمود - تزوج فارس حظو من الراقصة صافيناز، بعدما عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، واشترطت عليه أن ترى بناته أولاً لتحكم هل ستستطيع أن تتعايش معهم أم لا.

وخلال الحلقة 16 من المسلسل يخبر الريس منصور فارس الرسالة التي بعث بها سيدنا الرازي إليه، ليشيط فارس غضباً فيطلب منه منصور مجاراة أموره خوفاً على بناته.

ومن جانبه، نفى رأفت عدلي، المحامي ومقدم البلاغ ضد صافيناز، اتهامات الراقصة له بإجبارها على ممارسة الرذيلة معه، وقال إن هذه ادعاءات كاذبة، مهدداً بمقاضاتها قانونياً.

وشدد على أن العقد المبرم بين الفندق والراقصة مدون باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينفي ادعاءاتها حينما أكدت أمام النيابة أنها وقعت على العقد دون أن تفهم بنوده، نظراً لكتابته باللغة العربية.

وكشف عدلي أن الراقصة، بحسب العقد، تتقاضى مبلغ 100 دولار عن كل يوم عمل.

وأضاف أن العقد يحظر على الراقصة أن تؤدي أي عمل آخر، سواء بأجر أو دونه طوال مدة العقد (5 سنوات) ما لم تحصل على إذن خطي مسبق من الإدارة. وإذا أخلت بهذا الشرط، يجب على صافيناز أن تدفع للفندق تعويضاً قدره مليون ونصف دولار.